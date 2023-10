Le message du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, à la traditionnelle cérémonie officielle du Mawlid Al Naby 2023 de Tivaouane tenue dans la résidence Seydi El-Hadji Malick Sy, délivré devant la forte délégation gouvernementale conduite par le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, et tout le corps diplomatique résidant au Sénégal, a permis aux uns et aux autres de revenir sur le thème retenu pour cette présente édition. Une occasion pour Antoine Félix Abdoulaye Diome de mettre en garde les détracteurs de l’islam confrérique.

Par Cheikh CAMARA – De nouveaux visages à la cérémonie officielle. Après les prises de parole de Serigne Hamid Sy Ibn Serigne Abdou Aziz Al-Amine et de Serigne Moustapha Sy, qui pilote le Comité d’organisation du Gamou, qui sont revenus sur l’importance de la célébration de la naissance du Prophète Moham-med (Psl), Antoine Félix Abdou-laye Diome, le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, qui a délivré le message du chef de l’Etat, a magnifié «l’excellence de la collaboration entre l’Etat et le comité d’organisation, à travers ses différentes institutions, sous la houlette de la famille de Maodo, pour la réussite totale du Gamou 2023». Il a magnifié l’œuvre de Seydil El Hadji Malick Sy qui a initié la célébration du Gamou à Tivaouane, rappelant la volonté du chef de l’Etat quant à «la construction d’un musée pour les foyers religieux au Sénégal». Le ministre a sollicité des prières pour un Sénégal de paix, de concorde et de prospérité, aussi pour le président de la République Macky Sall qui s’apprête à transmettre le pouvoir à son futur successeur, afin que «le Tout-Puissant guide ses pas dans sa future vie d’ancien président». Pour lui, le thème de cette année «répond bien au contexte où la jeunesse tend vers la dérive». «C’est vers la guidance du Prophète (Psl) que nous allons orienter les générations.»

Antoine Diome insiste : «C’est un devoir pour l’Etat et pour tout citoyen de défendre sa religion, sa foi, les valeurs religieuses. Le Président Macky Sall a toujours été pour la conservation des valeurs religieuses. De nos jours, il y a des menaces contre l’islam et sur les foyers religieux.» Evoquant «la dimension spirituelle de Seydi El Hadji Malick Sy, le père de la Tarikha tidiane au Sénégal, qui reste un modèle d’exemple et de repère», Antoine Felix Abdoulaye Diome devait revenir sur «les détracteurs de l’islam confrérique, car il faut barrer la route à ces personnes malintentionnées et dont l’unique objectif n’est que de détourner les citoyens du droit chemin, d’où l’importance et le rôle de l’Etat d’assurer à tout un chacun une sécurité».

Outre les réalisations du Président Macky Sall dans les différents foyers religieux au Sénégal, le ministre de l’Intérieur, selon qui «le Sénégal ne serait pas ce qu’il est sans les chefs religieux et les confréries», a rappelé que «le chef de l’Etat a posé deux actes importants qui prouvent l’importance qu’il accorde à l’islam, qui montrent l’amour qu’il a pour le Coran et la religion. Il a récemment institué le Grand Prix international du président de la République pour le récital du Coran. Aussi, lors de sa visite en Arabie Saoudite, il a décidé de la réalisation d’un Musée qui sera installé au Sénégal avec des œuvres importantes du Prophète Mohammed (Psl). Le travail a été confié à un expert, en collaboration avec l’Université Al-Azhar, au Caire. Les containers sont arrivés au Port de Dakar et les travaux vont bientôt démarrer. Le Président Macky sall souhaite inaugurer ce musée avant février».

Une occasion pour le porte-parole du jour du Khalife général, Serigne Mansour Sy Dabakh, de remercier le gouvernement pour son «accompagnement» et formuler des prières pour «la stabilité dans le pays». Selon lui, «le khalife est fier de l’organisation du Gamou et félicite tous les acteurs, en premier lieu le chef de l’Etat».

Correspondant