Un peu plus d’une année à la tête de la mairie de Kaolack, Serigne Mboup a réuni, samedi dernier, autour d’un ndogou, l’ensemble de l’équipe municipale. A cette occasion, l’élu local, parfois chahuté, a réitéré son ambition de réussir sa mission de développement de la commune. «Nous avons un rôle crucial à jouer pour que notre ville soit un endroit sûr et prospère pour tous ses habitants. Mais pour y arriver, nous devons qualitativement travailler ensemble, de manière rigoureuse, efficace et diligente, avec une seule vision et un seul objectif en tête», a déclaré Serigne Mboup. «Nous devons laisser de côté, nos différences et nos désaccords personnels pour nous concentrer, en mode inclusif, sur ce qui est le mieux pour notre ville et ses habitants. En travaillant ensemble, avec unité et rigueur, nous pouvons accomplir de grandes choses pour Kaolack et ses habitants, améliorer la qualité de vie de nos habitants et des services que nous offrons, afin d’inscrire en lettres d’or notre gestion de la cité dans l’histoire glorieuse de cette ville», a-t-il confié, en insistant sur l’importance de faire de Kaolack «une ville bien gérée et dotée d’une bonne qualité de vie à l’horizon 2030» à travers l’adoption «de l’objectif du Plan Sénégal émergent (Pse)».

Tenant compte de la revalorisation du budget de sa commune qui est passé de plus de quatre milliards de francs Cfa en 2022, à sept milliards de francs Cfa en 2023, Serigne Mboup a décliné les objectifs par secteur de l’équipe municipale. Parmi ses objectifs, il y a l’éclairage public au niveau des quarante-cinq quartiers de la commune, le développement de la voirie et l’entretien continuel des routes, la mise en place de bus municipaux, l’aménagement d’une gare de fret pour les gros porteurs, le soutien du renouvellement du parc de taxis et des bus urbains et interurbains.

L’édile de Kaolack a également listé l’assainissement de la ville, la gestion de l’environnement et du développement durable, la modernisation des marchés, zones artisanales, la promotion du tourisme et de la culture, le développement de la coopération décentralisée, la promotion de l’employabilité des jeunes, entre autres leviers du développement socio-économique de la localité.

Par Laïty NDIAYE – Correspondant