Par Adama DIENG*

Il est des fidélités qui honorent et d’autres qui emprisonnent. Il est des silences qui protègent et d’autres qui compromettent. Entre les deux se joue souvent l’une des épreuves les plus difficiles de la vie publique : demeurer fidèle à sa conscience lorsque les responsabilités que l’on exerce semblent commander de se taire.

Une récente réflexion de mon ami Chérif Salif Sy sur «Le suicide de classe de l’intellectuel africain», inspirée notamment de Frantz Fanon et d’Amílcar Cabral, m’a conduit à revenir sur une question qui dépasse largement le destin des intellectuels : comment servir une institution, un gouvernement ou un dirigeant sans renoncer à sa liberté de jugement ?

La question paraît simple. Elle ne l’est pas. De l’extérieur, il est relativement aisé de dénoncer les injustices, de condamner les dérives du pouvoir ou de rappeler les exigences de l’éthique publique. Mais lorsque l’on se trouve à l’intérieur des institutions, au contact quotidien de leurs contraintes, de leurs contradictions et de leurs responsabilités, les certitudes deviennent parfois moins confortables. Il faut alors composer avec les urgences, les rapports de force, les sensibilités humaines et les conséquences possibles de chaque parole. On découvre que les décisions ne se prennent pas toujours dans la clarté des principes, mais souvent dans l’incertitude des circonstances. C’est précisément dans ces moments que la conscience doit demeurer notre ultime boussole. La loyauté n’est pas la complaisance. La loyauté est une vertu indispensable à la vie institutionnelle. Aucun Etat, aucune organisation internationale, aucune administration ne pourrait fonctionner si ceux qui la servent confondaient indépendance d’esprit et défiance permanente. Mais la loyauté cesse d’être une vertu lorsqu’elle exige le renoncement au jugement.

Servir loyalement un responsable ne signifie pas lui donner systématiquement raison. Cela signifie lui apporter les éléments nécessaires pour décider avec discernement, y compris lorsque ces éléments contredisent ses convictions ou ses préférences. Un conseiller qui ne dit que ce que son supérieur souhaite entendre finit par devenir inutile, voire dangereux. Il entretient une illusion de certitude là où devrait prévaloir la confrontation honnête des analyses. La véritable loyauté suppose donc une forme de courage : celui de dire une vérité qui dérange, sans chercher à humilier, à défier ou à se mettre soi-même en valeur.

Il existe une manière de dire non qui relève de l’orgueil. Mais il en existe une autre, plus difficile, qui procède du respect. C’est cette dernière qui mérite d’être cultivée. Car celui qui nous accorde sa confiance ne nous demande pas nécessairement de partager toutes ses opinions. Il devrait pouvoir attendre de nous que nous ne sacrifiions jamais l’intérêt général à la préservation de notre position. Il serait cependant trop facile de transformer cette exigence en une leçon de morale adressée à ceux qui exercent des responsabilités. La liberté de conscience a parfois un prix. Dire non peut signifier perdre une influence patiemment acquise, compromettre une relation de confiance ou renoncer à une responsabilité que l’on croyait encore utile d’exercer. Il peut être tentant de différer une objection, de chercher le moment favorable, de se convaincre qu’un silence aujourd’hui permettra une intervention plus efficace demain. Cette prudence n’est pas toujours condamnable. La diplomatie, comme la conduite des affaires publiques, exige de savoir choisir ses mots, ses interlocuteurs et ses moments. Mais il existe une frontière qu’il faut apprendre à reconnaître : celle qui sépare la discrétion nécessaire de la complicité silencieuse.

La conscience ne se perd pas toujours dans un renoncement spectaculaire. Elle peut s’émousser au fil de concessions successives, chacune paraissant raisonnable, parfois même nécessaire. On accepte d’abord de différer une objection, puis de taire une réserve, avant de finir par défendre ce que l’on aurait autrefois contesté. C’est peut-être là l’un des dangers les plus insidieux de la proximité du pouvoir : non pas la disparition soudaine des convictions, mais leur lente subordination aux exigences de l’appartenance et de la loyauté. La vigilance éthique consiste aussi à reconnaître ce glissement avant qu’il ne devienne irréversible.

Le silence peut être une méthode. Il ne doit jamais devenir un refuge moral. Ayant consacré une grande partie de ma vie professionnelle à la justice internationale, aux droits humains et à la prévention des atrocités, j’ai appris combien cette distinction pouvait être délicate. Les institutions ont leurs règles, leurs contraintes et leurs hiérarchies. Elles ont aussi leurs moments de vérité. Dans certaines circonstances, la responsabilité consiste à parler publiquement. Dans d’autres, elle commande d’agir avec discrétion, de convaincre patiemment, de prévenir plutôt que de dénoncer. L’essentiel est de ne jamais perdre de vue ceux au nom desquels nous prétendons agir. Car les institutions ne sont pas des fins en elles-mêmes. Elles n’ont de légitimité que par leur contribution à la dignité humaine, à la justice et au bien commun.

Une autre dimension de cette réflexion mérite notre attention : que devient notre responsabilité lorsque nous quittons les fonctions que nous avons exercées ? Il serait illusoire de penser qu’elle s’éteint avec la remise d’un mandat ou la fermeture d’un bureau. Les responsabilités publiques nous donnent accès à des expériences, à des connaissances et parfois à des vérités que beaucoup de nos concitoyens n’ont pas eu la possibilité d’approcher. Ce privilège crée une obligation de transmission. Non pas celle de révéler des confidences ou de trahir la confiance reçue. Le respect de la parole donnée demeure une exigence fondamentale. Mais celle de partager les enseignements de l’expérience, d’encourager les nouvelles générations à penser librement et de contribuer à une culture du service public fondée sur la responsabilité plutôt que sur la recherche des privilèges. L’Afrique a besoin de compétences. Elle a besoin de femmes et d’hommes capables de maîtriser les instruments de l’Etat, de comprendre les réalités économiques et de participer aux grandes décisions internationales. Mais elle a tout autant besoin de consciences libres. Une société dans laquelle les intellectuels ne parlent qu’en fonction de leurs appartenances politiques, de leurs intérêts professionnels ou de leurs fidélités personnelles finit par appauvrir son propre débat démocratique. Le courage intellectuel ne consiste pas à s’opposer systématiquement. Il consiste à refuser que l’appartenance à un camp dispense de rechercher la vérité. Il exige aussi de reconnaître ses propres erreurs, car nul ne peut prétendre avoir toujours choisi les mots justes, le moment opportun ou la meilleure décision. L’humilité est, elle aussi, une forme de fidélité à la conscience.

Fanon et Cabral nous ont légué une interrogation qui demeure d’une brûlante actualité : que faisons-nous du savoir et des responsabilités que nos sociétés nous ont permis d’acquérir ? Cette interrogation s’adresse aux intellectuels, mais également aux dirigeants, aux magistrats, aux diplomates, aux fonctionnaires et à tous ceux qui exercent une parcelle d’autorité. La véritable mesure d’une vie publique ne réside pas seulement dans les fonctions occupées, les distinctions reçues ou les institutions servies. Elle réside aussi dans les principes que l’on a su préserver lorsque leur défense devenait inconfortable. Servir le pouvoir est parfois un devoir. Lui abandonner sa conscience ne devrait jamais être le prix de ce service. Car, au terme de nos responsabilités, ce ne sont pas seulement nos décisions qui nous accompagnent. Ce sont aussi les paroles que nous avons prononcées, celles que nous avons retenues et les silences que nous devons encore interroger. La véritable fidélité à ceux que nous servons ne consiste pas à leur épargner la vérité, mais à ne jamais les priver de la possibilité de l’entendre.

*Ancien Secrétaire général adjoint des Nations unies et Conseiller spécial du Secrétaire général pour la prévention du génocide ; Envoyé spécial du président de la Commission de l’Union africaine pour la prévention du génocide et autres atrocités de masse.