C’était pendant longtemps, la chose la plus taboue de la majorité au pouvoir. Mais à mesure que l’on approche de la fin du mandat du Président Sall, le silence de ce dernier sur la manière dont il voit son avenir commence à peser, même chez ses plus proches fidèles. Car son absence de parole ne semble pas concorder avec les actes qu’il pose, et tout le Sénégal en a assez de ce sevrage de la décision présidentielle. En ce temps de Ramadan, la question est de savoir si Macky va prolonger la diète de l’opinion, ou bien on aura droit à une déclaration avant la Korité…