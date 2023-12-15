Seydou Guèye, porte-parole de la Coalition Benno bokk yaakaar (Bby), souligne la nécessité de respecter les décisions de Justice, alors que Habib Sy de Yewwi askan wi (Yaw) estime qu’il est temps pour l’Etat d’abdiquer, après la «victoire historique» de Ousmane Sonko. Par M. GAYE

La décision du Tribunal d’instance hors classe de Dakar, rendue en faveur de Ousmane Sonko, a suscité des commentaires de la part des acteurs politiques et de ceux de la Société civile. «Tous les jours, la Justice rend des décisions.

Malheureusement, certains d’entre nous, qui ont des rapports un peu difficiles avec les institutions et la Justice, considèrent que cette Justice est aux ordres lorsqu’elle décide contrairement à leurs attentes, mais s’empressent de la féliciter pour louer son indépendance quand la décision leur est favorable, et je crois c’est ce qu’on a entendu depuis ce matin», a déclaré Seydou Guèye, le porte-parole de la Coalition Benno bokk yaakaar (Bby), en marge du dépôt hier de la caution de son candidat à la Caisse des dépôts et consignations (Cdc). «Ce que nous pouvons constater sans risque de se perdre, sans hypothèse hasardeuse est que cette Justice a montré aujourd’hui qu’elle était indépendante. Ce sont des procédures, des normes définies par la loi et dans un Etat de Droit, nous avons tous l’obligation de respecter les décisions de la Justice», a ajouté le porte-parole de l’Apr.

De son côté, l’ancien ministre d’Etat et candidat déclaré à la Présidentielle de 2024, Habib Sy, parle d’«une victoire historique» que vient de remporter Ousmane Sonko.

«L’Etat du Sénégal n’a plus le choix. Il devra se plier au Droit qui vient d’être dit par le Tribunal de grande instance de Dakar», a encore soutenu cet allié du «Patriote» en chef au sein de la Coalition Yewwi askan wi (Yaw).

«Le Sénégal, comme le roseau, plie mais ne rompt pas. La décision de Justice du Tribunal hors classe de Dakar, en confirmant la décision du Juge de Ziguinchor autorisant la réinscription de Ousmane Sonko dans les listes électorales, vient d’ouvrir une sacrée fenêtre d’opportunité par rapport à la crise préélectorale portant sur la question de l’éligibilité», s’est félicité Alioune Tine de Afrikajom Center.

