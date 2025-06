Nous sommes un pays où l’on aime souvent tester l’amour et la mansuétude de Dieu. Où le temps consacré à la parlotte et aux commérages est inversement proportionnel à celui consacré au travail. Normal donc que l’on n’aime pas quand le processus électoral se déroule sans anicroche. Des personnes feraient tout pour que le train de la démocratie déraille. Avec l’espoir hypothétique de prolonger le mandat de Macky Sall en sachant que c’est impossible ? Si l’on ouvre la boîte aux coups d’Etat, il ne faudrait pas s’étonner de voir le Sénégal rejoindre le Mali, la Guinée et les autres.

Par Sucré Salé