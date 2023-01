Les leaders de Yewwi askan wi ont décidé de reporter leur point de presse, qu’ils devaient tenir hier, à demain. Le déploiement des Forces de l’ordre dans la zone où se trouve le siège du Prp de Déthié Fall, qui devait abriter l’évènement, n’y est pas étranger.

Par Amadou MBODJI – Les leaders de Yewwi askan wi (Yaw) devaient tenir un point de presse hier lundi. Mais contre toute attente, ce face-à-face avec les journalistes n’a pu avoir lieu à cause d’une forte présence policière sur les lieux de la rencontre.

Au niveau du rond-point de la Sde, les Forces de l’ordre étaient visibles et en face aussi du siège du Prp (Parti républicain pour le progrès /Disso ak askan wi) de Déthié Fall, coordonnateur des activités, qui servait de cadre à cette conférence de presse des leaders de Yewwi. Selon une source de Senews, Ousmane Sonko et ses camarades devaient se prononcer sur la comparution du leader du parti Pastef, le 2 février prochain, suite à la plainte du ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, sur les accusations de l’opposant relatives à un rapport supposé de l’Ige, qui aurait épinglé le responsable de l’Apr. Contrainte d’annuler cette conférence de presse à cause de la forte présence policière, la Conférence des leaders de Yewwi askan wi s’est fendue d’un communiqué pour «informer l’opinion que le point de presse, initialement prévu ce lundi à 16 heures, est reporté au mercredi 1er février 2023 à 11 heures au siège du Prp sur la Vdn».

