Le Sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg a été l’occasion pour l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix) de signer quatre accords de partenariat avec l’Association des hommes d’affaires russes, organisateurs du forum, mais aussi avec l’Agence pour le développement et la promotion de la Moldavie. «C’est un mémorandum important qui nous permettra d’assister les entreprises au niveau du Sénégal, mais aussi les entreprises sénégalaises qui veulent venir en Russie. J’en ai rencontré beaucoup qui sont dans le domaine de l’énergie, des nouvelles technologies, mais aussi des engrais», a confié le directeur de l’Apix, Abdoulaye Baldé, en marge du sommet. Une série de conventions qui, selon lui, vont permettre de faire «la promotion réciproque des investissements entre le Sénégal et la Russie». Pour le Dg de l’Apix, le sommet Russie-Afrique reste une belle opportunité pour le continent.

«La Russie est une République fédérale qui regorge d’énormes potentialités et compte tenu du contexte international, nous avons d’autres opportunités qui s’offrent à l’Afrique. C’est important que dans cette mouvance générale, le Sénégal ne soit pas en reste pour capter les opportunités qui se présentent au continent africain», a-t-il confié.

Une option prise depuis quelque temps, selon lui, «sous l’impulsion du Président Macky Sall. Nous avons l’intention de diversifier notre offre de partenariat, d’être ouvert au business, à l’ensemble des nations qui veulent faire du business avec le Sénégal».

C’est d’ailleurs dans cette dynamique que l’Apix a organisé tout dernièrement, le Forum Invest à Dakar, avant d’annoncer une série de visites à Atlanta ou encore à Londres, dans les mois à venir. Le directeur de l’Agence pour le développement et la promotion de la Moldavie, Alexey Borodin, s’est réjoui de ce partenariat avec le Sénégal, soulignant que cela va permettre «d’entamer une relation productive dans le cadre du développement économique entre les deux pays».