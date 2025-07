Après plus de trente ans de compagnonnage, l’idylle entre la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (Carpa) et la Société générale se conjugue maintenant au passé. Désormais, c’est Orabank qui va assurer la gestion du compte Carpa. En fait, le Conseil de l’Ordre des avocats et la banque ont signé, jeudi, une convention suite à un appel à candidatures lancée par la présidence de l’institution en mars 2024. Cet appel d’offres, qui a duré 18 mois, visait à chercher une banque sénégalaise proposant une meilleure offre de gestion technique et financière du compte Carpa. Orabank a répondu à ces critères avec une offre «innovante taillée sur mesure». «Grâce à cette convention, Orabank met en place un système de gestion innovant, une plateforme digitale dédiée à la gestion du compte Carpa, accompagné de l’espace exclusif au sein de l’agence située à la rue Assane Ndoye. Nos besoins sont pris en compte à la hauteur de nos visions de sécurité, d’intimité et de conformité», a dit Mamadou Seck, désormais ancien Bâtonnier, dont le mandat a pris fin hier.

A en croire Me Félix Sow, ce n’était pas facile de trouver une banque pour gérer la Carpa. Non seulement ils ont ratissé large en lançant un appel, mais se sont aussi entourés des services d’un expert en banque. «Nous venons de sceller un nouveau mariage. Avec la Société générale, nous nous sommes mariés pendant plus d’une trentaine d’années. J’ai l’habitude de dire que le mariage, ce n’est pas une lune de miel. Orabank a décliné les critères qui font que nous avons ce partenariat», a dit le vice-président de la Carpa. Avant d’inviter les deux entités à unir leurs forces pour la réussite de ce partenariat. «Ce jardin où il y a des fleurs, nous devons tous deux l’arroser pour que les fleurs puissent pousser davantage et que ça puisse impacter nos relations, et même dans l’espace Uemoa», ajoute-t-il. Dans le même sillage, l’ancien Bâtonnier de l’Ordre des avocats invite aussi les avocats à la mobilisation autour de cette convention. «Nous pouvons dire, nous avocats du Sénégal, que nous avons une Carpa que vous ne retrouverez pas dans l’espace Uemoa. Il nous faut faire beaucoup d’efforts. La Carpa permet à l’Ordre des avocats de financer toutes les activités professionnelles, alors j’invite les avocats à se mobiliser et faire en sorte que tous les maniements de fonds et de valeur reçue des clients puissent être versés au niveau de la Carpa», a-t-il dit.

Cette invitation va dans le sens de préserver cette caisse qui aide les avocats à échapper à certaines situations malencontreuses. «La Carpa est aussi un moyen de lutter contre le blanchiment d’argent. Et ça permet aux avocats d’être protégés parce qu’aujourd’hui, la délinquance financière a atteint des niveaux inquiétants. Raison pour laquelle nous allons mettre en place une administration digitale qui va faire en sorte que tout versement d’argent soit contrôlé, mais en même temps que les avocats ne subissent pas les manipulations des clients véreux», a-t-il souligné.

Ce qui amène Ibrahima Macodou Fall, responsable Animation marché des professionnels à Orabank, à se réjouir de ce partenariat avec le Conseil de l’Ordre des avocats. Selon lui, «cette convention marque le début d’un partenariat fondé sur la confiance». Sylvain Mélo, Directeur général adjoint d’Orabank, a tenu à préciser que c’est depuis 2019 que la banque gère les comptes d’autres chambres professionnelles comme les notaires, la Caisse des dépôts et consignations. «A l’époque, c’étaient Orabank et Uba qui étaient retenus pour gérer ce dispositif de sécurisation des fonds des notaires», a-t-il dit. «Il y a quelques mois, lorsque l’opportunité nous a été offerte de pouvoir faire quelque chose pour la Carpa, on a pris en compte des exigences. Et nous avons conçu une offre sur mesure qui permet de sécuriser les comptes de la Carpa. On a mis en place un dispositif qui permet de sécuriser complètement ces fonds, et la Carpa aura une visibilité de manière digitalisée de l’utilisation de ces fonds», a-t-il expliqué. D’après lui, ils ont fait des aménagements connexes pour pouvoir être sélectionnés. Ainsi, ils aideront la Carpa à générer des profits pour son bon fonctionnement. «On va pouvoir offrir une énumération qui va servir à l’organisation Carpa pour faire face à ses charges courantes», promet-il.

Me Aly Fall, nouveau Bâtonnier de l’Ordre des avocats dont le mandat a débuté hier, s’engage «à tout faire pour que ce partenariat soit couronné de succès, au grand bonheur des avocats».

Par Justin GOMIS – justin@lequotidien.sn