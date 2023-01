Le Tribunal de grande instance de Kaolack a condamné les propriétaires des bus entrés en collision à Sikilo. Moussa Sow et Birame Tine ont écopé de deux ans avec sursis. Ils doivent aussi s’acquitter d’une amende de 106 000 francs cfa.

Le parquet a requis, lors de la comparution des mis en cause, une peine de 2 ans dont 1 an ferme contre Moussa Sow, le propriétaire du bus venant de Dakar et une peine de 1 an dont 6 mois ferme pour Birame Tine, le propriétaire du bus quittant Tambacounda pour Dakar.