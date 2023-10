Depuis l’attaque du Hamas contre Israël, les populations palestiniennes sont en train de subir la riposte de l’Armée israélienne. Seulement, pour le Cadre unitaire de l’islam au Sénégal (Cudis), la Communauté internationale ne devrait pas soutenir cette démarche profondément injuste et inhumaine, au nom de la lutte contre le terrorisme.

Par Dieynaba KANE – Le Cadre unitaire de l’islam au Sénégal (Cudis) fustige la «démarche profondément injuste et inhumaine soutenant Israël et ses méfaits, au nom d’une prétendue lutte contre le terrorisme, qui cherche tous les prétextes pour exterminer les Palestiniens». Dans un communiqué, cette organisation constate, pour le regretter, que «la plupart des médias inféodés à cette idéologie mortifère et génocidaire soutient et aide à justifier sans sourciller le terrorisme d’Etat d’Israël qui vole des terres, rejette toutes les solutions internationales crédibles et alimente la radicalisation de millions de jeunes Palestiniens». Le Cudis en veut pour preuve «le bombardement de l’hôpital de Gaza qui a fait des centaines de morts». Selon le Cudis, «l’agressivité des sionistes envers les Palestiniens génère des tensions et divisions entre peuples et religions, et remet en question la vocation des trois religions révélées : relier les peuples dans leurs différences pour la foi en un Dieu unique et faciliter le vivre-ensemble dans une seule humanité». Très consternés par la situation des Palestiniens, les membres de cette organisation soulignent dans leur document que «Gaza est le symbole de l’injustice et de l’inhumanité des pays du Nord dont on comprend mal comment ils peuvent se laisser prendre en otage par les sionistes d’Israël et leur projet raciste». Et de s’interroger : «Comment un Peuple qui se dit victime de la «Shoah» peut exercer une «Shoah sur un autre Peuple ?» Le Cudis fait savoir aussi qu’à travers ce document, il «exprime la douleur du Peuple sénégalais face à une bande de Gaza occupée, bombardée, terrorisée, affamée, assoiffée, asphyxiée sans ménagement». Dans la même veine, «il condamne avec la plus grande fermeté la vengeance aveugle d’Israël et les milliers de morts et blessés civils». Analysant la situation, les membres du Cudis soutiennent que «l’attaque perpétrée par le Hamas, le 7 octobre 2023, ne peut être isolée des nombreuses autres agressions d’Israël et de sa politique de colonisation qui vise à rendre impossible toute chance pour les Palestiniens de récupérer les terres de leurs ancêtres».

Prenant donc en compte cet aspect, «le Cudis recommande à l’Etat du Sénégal, qui assure depuis plus de 40 ans la présidence du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du Peuple palestinien, de ne pas démériter la confiance des nations en prenant des initiatives hardies pour un règlement juste et durable de la question palestinienne». Et de conclure : «Le Sénégal doit affirmer sans ambages le droit des Palestiniens à un Etat viable et sécurisé, et rester à leurs côtés.

Le Cadre Unitaire de l’islam au Sénégal appelle, enfin, les musulmans sénégalais à soutenir, par la prière et la solidarité agissante, la cause sacrée du Peuple palestinien.»

dkane@lequotidien.sn