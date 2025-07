L’Agence de notation vient de sanctionner encore l’état déplorable des finances du pays, avec un déficit budgétaire toujours croissant.

Sans doute que la déclaration du Président Bassirou Diomaye Faye, écartant l’impression d’une dualité à la tête de l’Etat, est arrivée trop tard auprès des observateurs internationaux. On a ainsi appris qu’hier, après Moody’s, l’agence de notation financière Standard & Poor’s, la plus importante, a décidé de baisser la note financière du Sénégal, la faisant passer de B à B-, avec une perspective négative.

L’agence a considéré que la position budgétaire du pays s’est dégradée depuis le mois de mars dernier, avec un déficit plus important encore que celui reconnu au départ par les autorités. Le fait que les services de M. Cheikh Diba ne soient pas encore parvenus, à ce jour, à donner une explication plausible sur le déficit du pays, sans compter l’existence d’une «dette cachée» dont les justifications varient selon les différents acteurs, n’a pas aidé à restaurer la confiance des partenaires.

C’est au mois de mars dernier que S&P avait baissé la note souveraine du Sénégal de B+ à B. Et cette nouvelle baisse qui vient de se produire, n’est pas le signe d’une économie qui se redresse. Pour sa part, Moody’s, dans sa dernière notation, avait baissé la note du Sénégal de B1 à B3, avec une perspective négative. Une perspective qui montre le pessimisme des observateurs quant à la situation de l’économie du pays. Elle vient comme un écho aux déclarations du Président Diomaye Faye hier, lors de la cérémonie de remise du rapport du Dialogue national. Tout cela montre à Cheikh Diba et à ses services, là où ils devraient axer leurs efforts.

