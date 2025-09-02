En perspective des deux matchs de qualification pour «United 2026», contre le Soudan et la Rd Congo, les Lions ont effectué leur premier galop hier, à l’annexe du Stade Abdoulaye Wade. Sur les 26 convoqués, ils étaient seulement 6 présents sous la pluie : Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Habib Diarra, Iliman Ndiaye, Pape Matar Sarr et Ismail Jakobs. Le gros de la troupe devait débarquer hier nuit (ou aujourd’hui).

Evidemment, une attention particulière sera portée sur la présence ou non de Edouard Mendy et Ismaïla Sarr. Les deux cadres étant touchés, donc incertains pour les deux matchs de ce mois de septembre. Pour le programme de la journée d’aujourd’hui, les Lions s’entraînent à la même heure (17h 30). Une séance ouverte à la presse avec des réactions de quelques joueurs.

wdiallo@lequotidien.sn