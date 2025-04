Dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, la Cour des comptes va aussi intégrer dans son portefeuille des audits sur le secteur. Par Justin GOMIS –

Le Sénégal dépense beaucoup d’argent dans le cadre de la lutte contre les effets des changements climatiques. D’après le ministre des Finances et budget, qui présidait hier la 10ème Assemblée générale de l’Association internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques ayant en commun l’usage du français, sa contribution au niveau international n’est pas moindre. «Pour le cas spécifique de notre pays, des financements importants ont été identifiés pour faire face à ce fléau. En effet, la mise en œuvre de la contribution du Sénégal est estimée à un coût de 13 milliards dont 8, 7 mil-liards dédiés à l’atténuation et 4, 3 milliards à l’adaptation. Pour l’adaptation, cette estimation ne comprend pas les coûts liés au renforcement de capacités et qui sont estimés à 100 millions durant la période 2020-2030», informe Cheikh Diba.

D’après lui, «de nombreux projets sont élaborés et mis en œuvre avec des financements importants, tant sur les ressources propres nationales à travers le budget vert que sur le financement ou les financements de partenaires techniques et financiers». Le ministre des Finances rappelle que l’Agence française de développement, dans le cadre de la lutte contre les inondations, a mobilisé une subvention du Fonds vert climat à hauteur de 15 millions d’euros entre 2016 et 2023. «Ces exemples, dit-il, illustrent à suffisance l’intérêt et la nécessité pour les institutions supérieures de contrôle des finances publiques de s’atteler aux audits de l’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques.»

Cet enjeu a été intégré par la Cour des comptes du Sénégal dans le cadre de la planification triennale de son programme. «Elle a inscrit des sujets de contrôle sur les secteurs de l’environnement pour 2025. Une mission d’audit portant sur la gestion des inondations dans le cadre du plan Or­ganisation des secours, communément appelé Plan Orsec, vient de faire l’objet de lancement avec les services de l’entité concernés. Une autre mission portant sur la gestion des aires marines protégées est en cours de réalisation depuis quelques mois», a-t-il noté.

Aujourd’hui, la Cour des comptes a aussi inscrit dans son programme de contrôle pour 2025, l’audit de performance du dispositif de gestion des espaces naturels protégés dans des communes ciblées. «C’est dire donc que la Cour des comptes du Sénégal est résolument engagée dans la réalisation des audits sur l’environnement d’une manière générale et sur les changements climatiques d’une manière spécifique», ajoute-t-il, tout en montrant son optimisme sur les «réflexions et échanges» qui sortiront «de ces travaux auxquels tout le monde francophone accorde une attention toute particulière».

