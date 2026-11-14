Près de trente ans après Hanoï, le Sommet de la Francophonie s’installe pour la première fois au Cambodge, les 15 et 16 novembre. Entre enjeux géopolitiques majeurs, élection cruciale du Secrétaire général et ouverture économique, l’événement s’annonce décisif pour l’avenir des 90 Etats et gouvernements membres.

Un retour marquant en Asie du Sud-Est axé sur la paix : les 15 et 16 novembre 2026, Phnom Penh accueille le Sommet de la Francophonie. C’est une première historique pour le Cambodge qui, aux côtés de ses hôtes, a souhaité placer cette édition sous le signe de la paix en retenant le thème «Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable». Ce choix fait écho à l’histoire du pays, qui a compté l’un des quatre pères fondateurs de la Francophonie en la personne du Roi-Père Norodom Sihanouk.

Comme le rappelle Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie : «La paix est un capital qui se constitue lentement, s’érode rapidement et exige d’être entretenu chaque jour. Le Cambodge, qui s’est relevé de décennies d’épreuves, en connaît le prix et la valeur.» Les travaux s’achèveront par l’adoption de la Déclaration de Phnom Penh et d’une résolution dédiée aux situations de crise et à la consolidation de la paix, précédés le 14 novembre par la session de la Conférence ministérielle de la Francophonie (Cmf).

Une élection inédite et ouverte pour la tête de l’Oif

Le point culminant de ce sommet se déroulera le 16 novembre lors du huis clos des chefs d’Etat et de gouvernement des 53 membres de plein droit, qui éliront le ou la Secrétaire général(e) pour le mandat 2027-2030. Quatre personnalités sont en lice : Coumba Ba (Mauritanie), Dacian Cioloş (Roumanie), Juliana Lumumba (Républi-que démocratique du Congo) et Louise Mushikiwabo (Rwanda), Secrétaire générale sortante.

Pour la première fois, ce scrutin applique pleinement le Règlement unique des instances adopté en mars 2022. Ce cadre rigoureux a structuré toute la course à l’eunuque, englobant un appel à candidatures, la transmission des visions et priorités de chaque candidat, ainsi qu’une audition devant les ministres à Paris le 30 juin dernier. Si le consensus est privilégié, la procédure prévoit en dernier recours un vote à la majorité simple des membres présents et votants. Les chefs d’Etat se prononceront également le 15 novembre sur de nouvelles demandes d’adhésion et de modification de statut au sein de l’Oif, qui compte à ce jour 90 Etats et gouvernements (53 membres, 5 membres associés et 32 observateurs).