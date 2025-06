Avec le changement de référentiel des politiques publiques, les administrateurs civils veulent mettre à nouveau leur compétence au service de la Nation pour une Administration publique de proximité et d’intégrité.Par Alioune Badara CISS –

La souveraineté, la prospérité, la résilience et une gouvernance équitable ont été au cœur des débats de la 27e Assemblée générale de l’Amicale des administrateurs civils, tenue ce samedi à la Somone. Le thème «Repenser l’Administration publique sénégalaise pour une gouvernance de performance, de proximité et d’intégrité au service d’un Sénégal souverain, juste et prospère» souligne l’importance d’une administration publique capable d’anticiper, de piloter et d’évaluer la Vision Sénégal 2050. Pour El Hadji Kandji, président de l’Amicale des administrateurs civils du Sénégal (Accs), la Vision Sénégal 2050 n’est pas un simple slogan, c’est «un engagement national à construire l’avenir avec lucidité, méthode et foi en nos potentialités. Cette vision exige une transformation profonde de l’économie, une gouvernance plus efficace et une justice sociale accrue».

Le ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste Tine, qui présidait la cérémonie d’ouverture de cette Assemblée générale, a précisé que cette ambition repose sur quatre piliers majeurs : «La souveraineté économique, la justice sociale, l’équité territoriale et la transformation structurelle de l’Etat. C’est dans ce cadre que les administrateurs civils sont appelés à jouer un rôle central dans la mise en œuvre de cet unique référentiel national des politiques publiques.» Pour lui, leur contribution est essentielle à la stabilité et à l’efficacité de l’Etat, car ils sont les «gardiens de la légalité, acteurs de la continuité de l’Etat et cheville ouvrière de l’équilibre institutionnel».

Toutefois, un constat amer demeure : ce cadre «souffre d’un déficit de reconnaissance statutaire, fonctionnelle et financière», a déploré El Hadji Kandji. «La revalorisation de ce cadre va donc au-delà d’une simple question de rémunération, impliquant une redéfinition claire des fonctions, une harmonisation des parcours professionnels, un accès garanti à la formation continue, l’instauration de primes de performance et, surtout, l’assurance d’une équité entre les différents corps de l’Administration publique, incluant l’harmonisation de l’âge de la retraite et des avantages statutaires», énumère M. Kandji. En réponse à ces propos, Jean-Baptiste Tine a affirmé que le gouvernement «ambitionne de bâtir une Administration d’excellence, où la compétence, l’éthique et le mérite sont les seuls critères de progression».

Revenant sur le thème de l’Assemblée générale, le ministre de l’Intérieur a souligné qu’il incarne les «aspirations profondes de notre Peuple et les exigences de l’heure. Repenser l’Administration publique, c’est recentrer l’action publique autour du citoyen, en ancrant une nouvelle culture de la performance, de la proximité réelle et de l’intégrité effective». A l’en croire, une administration performante est axée sur les résultats, l’efficacité et la redevabilité, tandis qu’une administration de proximité est à l’écoute, accessible et enracinée dans les réalités territoriales. Quant à l’intégrité, elle fait «primer l’éthique sur les privilèges, la responsabilité sur l’impunité, et le mérite sur les passe-droits. Ces principes doivent guider l’action des administrateurs civils, les appelant à être les bâtisseurs du service public de demain : un service public utile, orienté vers les résultats et évalué à l’aune de son impact réel sur la vie des citoyens. Leurs missions s’étendent désormais aux enjeux stratégiques tels que l’appui à la décentralisation, la conduite du changement et la promotion d’une culture de responsabilité», précise M. Tine.

abciss@lequotidIen.sn