Ousmane Sonko a fait une déclaration quelques heures après avoir quitté le palais judiciaire. Sonko accuse » Macky Sall n’est plus légitime ». Sonko informe qu’il n’est « nullement intéressé par un gouvernement d’union nationale ».

Il estime que le « rapport de force est du coté du peuple » par conséquent, « MAcky doit suivre notre agenda ».

Sonko a « exigé l’ouverture d’une enquête indépendante pour situer les responsabilités et la réparation des victimes et blessés civiles comme armés. nous exigeons la libération immédiate des prisonniers politiques. la restitution des droits civiques de Karim Wade et Khalifa Sall. Il faut organiser des élections transparentes en 2022, les locales et législatives, en 2024 la présidentielle. nous exigeons que MAcky Sall déclare qu’il ne sera pas candidat en 2024 » .

Le leader des Patriotes a annoncé une plainte contre MAcky Sall pour crime contre l’humanité à la Cours pénale internationale.

Il a appelé aux « frères armées de déposer leurs armes pour les 6 prochains mois ».