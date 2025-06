Le Premier ministre prend part, en Chine, au Forum d’été de Davos, qui en est à sa 15ème édition. Occasion de parler entreprenariat avec des représentants de pays comme Singapour, Vietnam et Ouzbékistan, aux côtés des Chinois. Pour sa première visite hors d’Afrique, souhaitons qu’il fasse mieux que le régime de Macky Sall, et nous ramène des fruits de coopération. Le dictateur pillard et falsificateur des chiffres nous a légué 2014, 3 milliards de francs sous forme de projets de coopération avec la Chine. Sonko dont la probité et l’amour du pays sont connus de tous, devrait pouvoir nous rapporter bien plus que cela.