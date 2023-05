Il a fallu deux sorties pour faire éclater les contradictions au sein de la Coalition Yewwi askan wi. Sonko a fait une déclaration, qui a conduit à une réplique de Barthélemy Dias, et l’on peut constater que Yaw est entrée en état de mort cérébrale. Pourtant, on aurait pu croire que ce conglomérat d’opposants à Macky allait résister jusqu’à la Présidentielle de 2024. Mais il faut croire que les intérêts étaient trop divergents. Sans doute, bientôt des gens feront des médiations. Mais la réalité est qu’entre Pastef et Taxawu ce ne sera plus que des sourires de façade.