Hier, le Premier ministre a voulu rappeler que le «Jubanti» ne concernera pas que le «Koom», mais aussi les Sénégalais, qui devraient se mettre au travail et non chercher des raccourcis pour s’enrichir. Sonko a fustigé les fonctionnaires qui font étalage de leur richesse. Notre Premier ministre a certainement été frappé par la foudre car, il y a 13 ans, vantant les vertus de son «mentor» Tahibou Ndiaye, il le plaignait de n’avoir pas gagné assez de millions en étant agent des Impôts et domaines. Ou bien, c’est parce qu’à l’époque, Diomaye n’était pas encore aux affaires ?

Par Sucré-Salé