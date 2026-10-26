Pastef, son leader et ses députés sont assez forts ! Car ils font comme si Sonko n’était pas le Premier ministre de ce pays il y a à peine 4 mois. Tout ce que ce pays a connu en termes d’avancées -si jamais cela existe- ou de recul, il en est aussi responsable. Or, c’est une séquence de son existence politique que les gens s’évertuent à gommer pour montrer que tout marchait quand il était Premier ministre. Comme quoi ? Cela va être compliqué de dresser une longue liste. Déjà, le Pres est considéré comme un échec par son successeur.

Par Sucré-Salé