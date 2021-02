Ousmane Sonko a donné sa version des faits sur l’accusation de viol et de menace de mort. Le député et leader du Pastef n’ira pas ce lundi répondre à la convocation de la Section de recherches. « Je n’irai pas demain répondre à la convocation pour la simple et bonne raison que je suis député et pour ce faire mon immunité parlementaire doit être levée. Si la majorité le fait, à la minute qui suit je vais répondre à la justice » a-t-il affirmé ce dimanche 7 février.

Selon Sonko, cette » accusation » est « une machination politique orchestré depuis le ministère de l’Intérieur » pour le nuire. » je réfute tout. Un ami m’a conseillé le salon Sweet Beauté Spa, qui a un agrément de l’Etat et qui a des caméras de surveillance dans les couloirs. J’ai d’abord demandé s’il y avait des masseurs. La dame m’a fait savoir qu’il n’y avait que des masseuses. C’est alors que j’ai appelé un ami Ouztas pour lui expliquer que j’ai une maladie qui nécessite des séances de massage, mais il n’y avait que des filles à disposition pour le faire. Il m’a clairement dit que si ma motivation n’est autre que de me soigner, l’Islam n’y voyait aucun inconvénient. (…) J’y suis allé avant 21 heures parce que ce que je ressentais moi seul le sais. J’ai exigé des deux masseuses une séance de 10 minutes compte tenu de mon manque de temps » a-t-il déclaré. avant d’ajouter : « Nous avons des preuves que nous allons sortir dans les prochains jours que tout ceci n’est qu’un complot ourdi par Macky Sall et piloté par le ministre de l’Intérieur. Le procureur Serigne Bassirou Gueye a organisé la torture de la propriétaire du salon jusqu’à mettre en danger de mort son nourrisson de 4 semaines pour qu’elle change sa version des faits et m’enfonce. (…) La fille qui m’accuse a encaissé de l’argent. Nous savons qui lui a payé et par qui il est passé. (…) Dès demain, mes avocats vont d’ailleurs déposer une plainte ».