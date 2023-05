Dans une nouvelle déclaration, Ousmane Sonko est formel : il ne sera pas au Tribunal ce matin. Y sera-t-il le 16 mai dans le cadre du dossier Adji Sarr ? Si l’on en croit sa sortie d’hier, non. Que faire ? Il reste encore des heures d’angoisse aux citoyens à supporter à cause de l’incertitude et les risques de tension qui entourent cette date. Pour les citoyens, c’est toujours des journées mortes : écoles fermées, commerces au ralenti, transport mis au pas…