Dans la foulée de la formation du gouvernement, le Premier ministre a pris l’avion pour rallier les Emirats arabes unis. C’est un long périple qui s’ouvre pour Ousmane Sonko qui va aller jusqu’à Milan. Il va rencontrer la diaspora pour vendre son Pres, après avoir mis ses hommes dans son gouvernement, notamment aux postes-clés. Sonko va «gouverner» et Diomaye a décidé de se mettre «en retrait» pour donner les pleins pouvoirs à son chef de gouvernement.

Par Sucré-Salé