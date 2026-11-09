Réunie ce samedi 7 novembre 2026 à la Permanence nationale en Direction collégiale élargie, l’Alliance des forces de progrès (Afp) a dressé un réquisitoire sévère contre la gestion politique et économique du pouvoir en place. Face aux militants et devant les médias lors d’une conférence de presse subséquente, le Secrétaire général du parti, l’honorable député-maire Mbaye Dione, a dénoncé le «pilotage à vue» de l’Etat et le blocage institutionnel né des récentes tribulations budgétaires, tout en scellant le ré-ancrage stratégique du parti au sein du Front démocratique et républicain (Fdr).

La Direction collégiale élargie de l’Alliance des forces de progrès (Afp), présidée par le député-maire Mbaye Dione, s’est livrée samedi à une analyse sans concession de la situation politique, économique et sociale du Sénégal. Pour les progressistes, le pays traverse aujourd’hui une grave crise de gouvernance. Sur la gestion publique, le parti dénonce fermement «les dérives et le pilotage à vue du régime actuel», fustigeant une «absence de vision claire» et un «amateurisme au sommet de l’Etat» qui installent le pays dans l’incertitude et menacent la cohésion nationale.

Sur la crise budgétaire et le blocage des institutions, l’Afp exprime son indignation face au rejet de la Loi de finances rectificative (Lfr) et au retrait de la Loi de finances initiale (Lfi). Mbaye Dione et ses camarades tiennent la majorité parlementaire pour unique responsable de cette paralysie : «L’Afp tient la majorité parlementaire pour unique responsable de ces blocages irresponsables qui paralysent les secteurs de fonctionnement, les dépenses d’investissement public, fragilisent le tissu économique local et compromettent gravement la signature du Sénégal auprès de partenaires internationaux comme le Fmi.» La direction de l’Afp fustige ce qu’elle qualifie de «manœuvre politicienne qui prend les investissements publics en otage et affaiblit le pouvoir d’achat des Sénégalais, au seul profit d’intérêts particuliers».

Au-delà du diagnostic national, la réunion de l’instance dirigée par Mbaye Dione a été l’occasion d’évaluer la santé interne du parti. La Direction collégiale a salué à l’unanimité le leadership et «l’esprit de sacrifice» de son Secrétaire général, mettant en exergue le succès des tournées politiques régionales et des audiences accordées aux acteurs du landernau politique. Ces initiatives de terrain ont permis, selon le communiqué du parti, une «redynamisation exceptionnelle des bases, une massification accélérée du parti et une animation militante active», replaçant l’Afp au centre du jeu politique. Des instructions ont été données aux coordinations régionales, départementales et communales afin d’accentuer cette dynamique d’ouverture envers les forces vives, tout particulièrement les jeunes et les femmes.

Opposition ferme et rassemblement au sein du Fdr

Fixant le cap des perspectives stratégiques, le député-maire Mbaye Dione a réaffirmé le positionnement clair de son parti : une opposition républicaine, ferme et constructive. L’Afp a réaffirmé solennellement son appartenance au Front démocratique et républicain (Fdr). Le parti entend jouer un rôle de premier plan au sein de cette alliance pour «barrer la route aux dérives du pouvoir Kiiraay-Pastef». Mbaye Dione lance un appel au rassemblement de toutes les forces de l’opposition sous la bannière du Fdr pour bâtir une plateforme électorale commune, solide et victorieuse, capable de redonner au Sénégal stabilité, transparence et progrès.