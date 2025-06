Le député de la majorité, Guy Marius Sagna, a fustigé «des pratiques d’un autre âge non conformes à l’exigence de rationaliser les dépenses», et à la bonne gouvernance prônée par ses camarades de parti. Cette sortie, dénoncée par les siens, a eu un écho favorable chez certains membres de l’opposition. Dans un message publié hier, l’ancien député Thierno Bocoum, président du mouvement Agir, a salué la prise de position de Guy Marius Sagna qui, selon lui, a «levé un coin du voile» sur la manière dont l’Assemblée est aujourd’hui gérée. Il a par la même occasion félicité et encouragé Guy Marius Sagna dans sa démarche. Dans une vidéo, Thierno Bocoum est revenu sur son passage à l’Assemblée nationale, rappelant qu’il a été le premier président de la Commission comptabilité et contrôle de l’Hémicycle à avoir osé demander des comptes au président de l’Assemblée et au questeur. Un geste qu’il considère comme un acte de transparence élémentaire, mais qui, selon lui, lui a «valu d’être évincé». L’ancien député soutient que ce devoir de transparence fait partie du fonctionnement normal de l’Assemblée nationale parce que l’article 31 du Règlement intérieur de l’institution dit que tous les 3 mois, la Commission comptabilité et contrôle doit publier son rapport. Pour lui, si les rapports n’ont pas été publiés, cela veut dire qu’il n’y a aucun changement et ladite commission n’a pas fait son travail.

Rappelant les discours de rupture des actuels dirigeants, Thierno Bocoum soutient que celle-ci est beaucoup plus attendue au niveau de l’Assemblée nationale. «Si certaines pratiques existent toujours à l’Assemblée nationale, c’est une grande déception et les Sénégalais ne méritent pas ça», a-t-il dit.

Le député Guy Marius Sagna a dénoncé «les retards importants de l’Assemblée nationale et de la Commission comptabilité et contrôle» dont il est membre, «qui n’ont présenté ni rapport annuel 2024, ni rapport du dernier trimestre de 2024, ni rapport du premier trimestre de 2025». Dans la même veine, il a fustigé «la distribution de «Sukëru koor» à l’Assemblée nationale, aux députés, le montant de l’appui financier aux groupes parlementaires par l’Assemblée nationale sans pièces justificatives ni compte rendu fait aux membres» du groupe parlementaire Pastef auquel il appartient, «la distribution aux députés de billets de pèlerinage à des lieux saints, la non-consultation des députés par l’Assemblée nationale» et par son groupe parlementaire «sur des questions importantes dont la problématique de l’achat ou non de voitures aux députés (…)». Pour Guy Marius Sagna, ces pratiques ne sont pas celles de Pastef. Il a ainsi invité ses camarades à ne pas oublier le «don de soi». «Nous ne devons pas confondre la dignité de la fonction avec le luxe et le gaspillage chez les représentants d’un Peuple aussi démuni que le nôtre», a-t-il déclaré.

Par Dieynaba Kane – dkane@lequotidien.sn