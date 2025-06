Par Dieynaba KANE –

Les travailleurs de la Justice n’ont pas apprécié les propos tenus récemment par le ministre de la Fonction publique et de la réforme du service public. Olivier Boucal a qualifié leur mouvement de grève de «chantage». Dans un communiqué publié hier, le Sytjust et l’Untj trouvent les déclarations de leur tutelle «inacceptables» et «indignes d’un responsable d’Etat». D’après les travailleurs de la Justice, cette sortie médiatique du ministre révèle «un manque de sérénité et un profond malaise dans la gestion actuelle des conflits sociaux». Poursuivant leurs propos, ils fustigent : «Il est malvenu pour une personnalité investie d’une si haute responsabilité de porter un jugement aussi réducteur sur une action syndicale légale et encadrée par la Constitution.»

D’ailleurs dans le communiqué, les syndicalistes rappellent que le droit de grève est un droit fondamental garanti par la Constitution du Sénégal et reconnu par les textes internationaux ratifiés par le pays. Pour eux, la signature d’un pacte de stabilité sociale ne saurait être interprétée comme une renonciation à ce droit. Les auteurs du document estiment que le ministre doit privilégier le dialogue au lieu de multiplier les sorties inopportunes dans les médias, regrettant dans la foulée l’absence d’une convocation à une réunion de concertation, après le dépôt des préavis de grève en février dernier.

Le Sytjust et l’Untj, qui sont en train de dérouler leur plan d’action, réaffirment leur engagement en faveur du respect de leurs droits.

la recherche de solutions constructives pour garantir la stabilité sociale et le bon fonctionnement du service public de la justice.

