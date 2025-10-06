Dorénavant, pour les candidats au voyage qui veulent sortir du Sénégal, le plus compliqué n’est pas d’avoir le passeport, ou même d’obtenir un visa. Non, le plus difficile, c’est de veiller à ne pas froisser un quelconque flic de la Police de l’air et des frontières à l’Aibd. Ces gens ont acquis plus de pouvoir que n’importe qui. Ils ne sont pas tenus de notifier à un citoyen son interdiction de sortie du territoire, mais ils peuvent vous bloquer jusqu’à la porte d’entrée de l’avion, ou même sur votre siège passager, tant que l’avion n’a pas décollé. Et personne n’y pourra rien. Juste par la volonté de Sonko et Bamba Cissé !