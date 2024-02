Comme lettre à la poste. Au bout d’une longue journée de débats et de tensions, l’Assemblée nationale a mis en une commission parlementaire. Evidemment, 120 députés ont voté pour et 24 contre. Le Pds dont le candidat a été recalé a obtenu gain de cause grâce à la majorité présidentielle et d’autres députés. La commission devra se retrouver pour former son bureau et commencer son travail dans les jours à venir afin de faire la lumière sur les soupçons d’irrégularités dans le processus de vérification des parrainages en vue de la présidentielle du 25 février prochain. Ces soupçons de « corruption » visent directement deux membres du Conseil constitutionnel, les juges Cheikh Tidiane Coulibaly et Cheikh Ndiaye. Le Pds a été aussi appuyé dans sa démarche par des membres du Collectif des 49 candidats spoliés, qui dénonce aussi le contrôle de parrainage au Conseil constitutionnel. Va-ton vers un report de la Présidentielle ? Pour le Pds, l’objectif est de ramener Karim Wade dans le jeu électoral après son élimination par le Conseil constitutionnel à cause de sa double nationalité.

Les membres de la commission d’enquête parlementaire sont :

Abdou Mbow

Ibrahima Baba Sall

Astou Ndiaye

Seydou Diouf

Cheikh Seck

Moussa Diakhate

Mamadou Lamine Thiam

Saliou Dieng

Sira Ndoye Sall

Par contre, le groupe YEWWI a décidé de ne pas siéger au sein de cette commission.