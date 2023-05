Des prisonniers qui soutiennent leur leader en prison, il n’y a que les détenus qui sont en passe de réaliser cela. Au nombre de 257, ces derniers ont décidé d’observer une grève de la faim après demain, lundi, disent-ils, en soutien à leur leader, Ousmane Sonko, dans le cadre du procès en appel l’opposant à Mame Mbaye Niang et celui prévu le 16 mai face à Adji Sarr. C’est le député Guy Marius Sagna qui donne cette information à travers sa page Facebook, reprise par Senego. «Ces détenus dénoncent leur séquestration illégale, mais aussi ils soutiennent leur leader, Ousmane Sonko, convoqué les 8 et 16 mai dans l’appel concernant Mame Mbaye Niang et l’affaire Adji Raby Sarr», souligne le député, qui renseigne que «les 257 prisonniers politiques de Rebeuss, membres pour l’essentiel du parti Pastef, ont décidé de commencer une grève de la faim illimitée ce lundi 8 mai 2023». «Les grévistes veulent exprimer leur solidarité au président Ousmane Sonko, que le Président Macky Sall cherche par plusieurs moyens illégaux et illégitimes à liquider politiquement, dénoncer leur séquestration illégale et dire au monde qu’au Sénégal, il y a des centaines de détenus politiques (Justice à deux vitesses, manque de diligence dans les dossiers politiques…, la surpopulation carcérale à Rebeuss).» Ayant eu écho de de cette grève de la faim, l’Etat a commencé à déplacer les détenus en les changeant de chambre et de prison, écrit Senego.

Par Amadou MBODJI – ambodji@lequotidien.sn