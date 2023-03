Les organisations du secteur de la santé disent être prêtes à tout pour éviter la prison à leur confrère Dr Babacar Niang. Samedi en conférence de presse, elles avaient dénoncé son interpellation. Le patron de Suma Assistance, qui a été libéré samedi dans la soirée, doit encore répondre aux enquêteurs aujourd’hui.

Par Dieynaba KANE – Dr Babacar Niang, propriétaire de la clinique Suma Assistance, a été libéré samedi dans la soirée, après plus de 72 heures de garde à vue. Seulement, le médecin va retourner chez les enquêteurs ce lundi. Avant sa libération, les organisations du secteur de la santé étaient revenues à la charge pour exiger sa libération sans délai. Lors d’une conférence de presse, le Syndicat des médecins privés du Sénégal, l’Association des cliniques privées du Sénégal, le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal, le Syndicat des chirurgiens-dentistes du privé du Sénégal, la Société sénégalaise d’anesthésie réanimation et de médecine d’urgence, le Syndicat autonome des chirurgiens-dentistes du Sénégal avaient encore dénoncé l’arrestation de leur confrère. Soutenant que lui et ses collègues ne laisseront pas Dr Niang en prison, le Secrétaire général du Sames soutient qu’ils sont «prêts à tout». Dans ce cadre, Dr Mamadou Demba Ndour a invité tous ses «camarades à se tenir prêts». Et d’ajouter : «Aujourd’hui, notre confrère, le docteur Babacar Niang dont l’état de santé est préoccupant, doit recevoir des soins appropriés qui ne peuvent être dispensés dans un commissariat. Le médecin répondra toujours présent à l’appel de la Justice parce qu’il est avant tout un citoyen comme les autres, mais gardons à l’esprit qu’il n’est un ennemi pour personne, mais plutôt un partenaire de vie à la recherche permanente de vies à sauver.»

Lors de cette rencontre, le Secrétaire général du Sames a aussi dénoncé la façon dont le Dr Niang a été arrêté. «Les conditions dans lesquelles le docteur Niang a été menotté au Fouta, dans sa localité à Médina Ndiathbé, alors qu’il offrait des soins gratuits, trimbalé de là-bas à Dakar, sont inhumaines et ne respectent pas sa dignité», a-t-il déploré. En outre, ces organisations ont aussi fustigé les arrestations de médecins notées ces derniers mois.

Le fondateur de Suma Assistance a été arrêté dans la journée du mardi dernier à la suite d’un avis de recherche et d’arrestation de la police. Il a été interpellé à Médina Ndiathbé par la gendarmerie de Pété.

dkane@lequotidien.sn