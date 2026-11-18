A Fatick, Awa Dione, responsable politique de Kiiray Fatick, a offert des kits scolaires aux élèves de trois établissements élémentaires à Fatick. Une initiative destinée à soutenir les familles, promouvoir l’égalité des chances et encourager les jeunes à viser l’excellence par l’éducation.

Par Amadou MBODJI – Face aux difficultés économiques qui fragilisent le parcours scolaire de nombreux enfants, Awa Dione, responsable politique de Kiiray Fatick, réaffirme sa conviction en faisant savoir que l’éducation demeure un puissant levier de réussite sociale et professionnelle. Pour traduire cet engagement en actes, elle a offert des kits scolaires aux élèves de trois établissements de sa commune. Les élèves des écoles élémentaires de Ngor Ndame Ndiaye, de Thiagoune Ndiaye et de Mbella Yiff ont bénéficié de cette initiative. La cérémonie de remise des fournitures scolaires s’est tenue samedi à Fatick en présence de Babacar Faye, Directeur général de la Sirn et parrain de l’événement, dans une ambiance marquée par un plaidoyer en faveur de l’éducation, du mérite et de l’excellence. A travers cette action, Awa Dione entend rappeler que la réussite ne se mesure pas uniquement à l’aune de l’argent ou de la richesse matérielle. Pour elle, le savoir et les connaissances restent des piliers essentiels de l’épanouissement individuel et du développement de la société.

«L’éducation est le seul trésor qui grandit lorsqu’on le partage. Elle est la clé qui ouvre toutes les portes. Elle constitue également le levier qui permet à un enfant issu d’un village de devenir un grand ingénieur, un dirigeant, un entrepreneur ou d’occuper toute autre fonction importante dans la société», a souligné Mme Awa Dione.

Au-delà du geste de solidarité, la distribution de ces kits scolaires répond, selon elle, à une double ambition. Il s’agit, d’une part, de faire en sorte que les difficultés financières des familles ne compromettent pas la scolarité des enfants et, d’autre part, d’encourager ces derniers à persévérer dans leurs efforts et à viser l’excellence.

La responsable politique de Kiiray Fatick estime que les bénéficiaires d’aujourd’hui sont les futurs dirigeants du Sénégal. A ce titre, elle les invite à cultiver dès maintenant le goût du travail, l’ambition et la persévérance, des valeurs indispensables pour bâtir leur avenir et contribuer au développement national. Sur le plan politique, Awa Dione inscrit cette initiative dans une démarche de proximité avec les populations. Elle affirme ainsi être en phase avec une vision de l’action publique qui place les préoccupations des citoyens au cœur des priorités. Une manière, selon elle, d’apporter également son soutien aux actions du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

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