Huit ans après sa première édition, Dakar abrite de nouveau le sommet sur la sécurité et la souveraineté alimentaire en Afrique.

L’objectif de ce conclave est de revoir les potentialités de l’agriculture du continent pour en faire une source de résilience conjoncturelle et une base de la souveraineté alimentaire à long terme. Un rappel du président Macky Sall, qui a présidé la cérémonie d’ouverture.

La souveraineté alimentaire était, à un moment, une réalité pour le continent, a expliqué le président de la République. Il invite à une inversion de la tendance actuelle pour redonner la souveraineté alimentaire à l’Afrique.

« L’Afrique doit apprendre à se nourrir elle-même, et à contribuer à donner de la nourriture au monde » a-t-il souligné.

Selon Macky Sall, la souveraineté est une priorité devenue une urgence de première nécessité face à l’effet combiné du changement climatique, de la pandémie et d’une guerre majeure. Des faits affectant l’économie de plusieurs pays.

Dans son discours, le président Sall a aussi cité le rapport mondial sur la crise alimentaire. La publication révèle qu’en 2022 jusqu’à 205 millions de personnes à travers le monde pourraient faire face à une insécurité alimentaire. La pénurie d’engrais et la hausse vertigineuse des prix plombant la production agricole aggravent cette insécurité.

« Cette crise sans précédent nous édifie sur l’urgence pour notre continent de mettre fin à sa dépendance alimentaire vis-à-vis de l’extérieur » a expliqué Macky Sall. Le président hôte a ainsi mis en avant les atouts du continent pour relever ce défi.

Il s’agit de la superficie du continent qui s’étend sur plus de 30 millions de km2 pour 1,4 milliard d’habitants, les 60% des terres arables non exploitées et les abondantes ressources hydriques.

« C’est d’ailleurs tout le paradoxe d’un continent qui continue d’importer l’essentiel de ses produits alimentaires » a relevé le président Sall.

Des potentialités qui encouragent la définition de pistes de solutions pour parvenir à cette souveraineté alimentaire.