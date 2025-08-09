L’accès à la souveraineté pharmaceutique est un long chemin, qui serait sur le point de se concrétiser après que le Sénégal a atteint le niveau de maturité 3. Ce qui «veut dire que le Sénégal peut produire des médicaments de qualité et les vendre au niveau des pays étrangers». Par Justin GOMIS –

Le ministre de la Santé, Dr Ibrahima Sy, a effectué hier une visite de travail à l’Ara (Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique) et la Sen Pna. Cette visite entre dans le cadre de la souveraineté pharmaceutique qu’on ne saurait atteindre sans une production locale de médicaments. Ainsi, pour garantir notre souveraineté sanitaire, «il faut aider les producteurs locaux à produire le plus de médicaments, qui correspondent aux besoins. Il faut qu’ensemble, les acteurs qui sont intéressés à la production de médicaments, qu’ils soient des industriels, des pharmaciens ou des hommes d’affaires, puissent s’asseoir et fixer des priorités. On peut se fixer des priorités par rapport à ces médicaments-là, peut-être les 10 ou 15 médicaments essentiels les plus utilisés au Sénégal», a dit Ibrahima Sy.

Selon le ministre de la Santé, il faudra voir les conditions à mettre en place pour faciliter «l’accès à l’énergie, au financement, à la fiscalité et au marché». Pour lui, «il faut qu’on ait des agents de contrôle qui certifient que les médicaments qui sont produits au niveau des pays sont de bonne qualité, pour assurer leur rentabilité au niveau international, que ce soient des médicaments qui sont achetés et qui peuvent répondre au modèle économique qui a été mis en place dans le cadre de la production pharmaceutique».

Cette souveraineté pharmaceutique est l’une des priorités que le ministère de la Santé s’est fixées, et qu’il est en train de mener avec le ministère de l’Industrie et du commerce. Mais l’atteinte de cet objectif est liée à d’énormes défis comme l’autonomie financière. «Le Sénégal a un agenda de transformation, donc ça demande beaucoup d’efforts, beaucoup d’investissements pour pouvoir rendre les agences autonomes en matière de gouvernance, mais aussi en matière financière. Et vous n’êtes pas sans savoir que l’Arp travaille avec des ressources propres, qui sont issues de l’homologation, mais également des ressources sur l’appui de l’Etat, la subvention de l’Etat, et celle des partenaires techniques et financiers. Et M. le ministre a tenu à nous témoigner de tout son appui pour renforcer les ressources propres et la subvention de l’Etat», souligne Dr Aline Ibn Abou Thalib Diouf, Directeur général de l’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique.

Le ministre de la Santé et de l’action sociale, Dr Ibrahima Sy, s’est également rendu au niveau de la Direction de l’homologation et de la Direction de l’inspection et des vigilances. Au cours de cette visite, il a assisté à une série de présentations sur l’état actuel de l’Arp. «Il s’est engagé à entreprendre des actions afin de rendre l’agence beaucoup plus fonctionnelle et opérationnelle, mais aussi contribuer aux deux axes de l’agenda de transformation Sénégal 2050, que sont la souveraineté pharmaceutique et la relance de la production locale», s’est réjoui le Directeur général de l’Arp.

Pour sa part, le ministre se dit très satisfait des travaux qui sont en train d’être faits dans cette structure. «Il faut qu’il y ait une agence qui puisse réglementer, surveiller pour garantir aux Sénégalais que les médicaments qui sont produits au niveau local sont de meilleure qualité. Et pour cela, je salue vraiment les efforts qui sont en train d’être réalisés et qui nous ont même valu d’avoir le niveau de maturité 3. Ce qui veut dire que le Sénégal peut produire des médicaments de qualité et les vendre au niveau des pays étrangers», ajoute-t-il, tout en montrant le même niveau de satisfaction à la Sen Pna, où il a néanmoins constaté le sérieux problème de stockage des produits et l’exiguïté des lieux.

