A la Sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng, les femmes veulent une subvention pour une prise en charge efficiente de leurs enfants à la crèche qui leur est dédiée. La célébration de la Journée internationale des femmes a été une occasion pour celles travaillant aux ministères de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche, de l’Economie sociale solidaire et des Mines de formuler une doléance en ce sens. «Nous avons des doléances à poser. Par exemple, nous avons une crèche qui a été construite au niveau de la sphère, mais nous avons besoin d’accompagnement (…) Nous voulons un meilleur accompagnement pour que les femmes puissent inscrire leurs enfants pour une meilleure prise en charge au niveau de la crèche», a indiqué mercredi Léna Diédhiou Goudiaby, coordonnatrice cellule genre du ministère des Mines et de la géologie. S’étant exprimée au nom des cellules genre des 5 ministères ayant organisé la rencontre, Mme Goudiaby a aussi plaidé pour l’accès des femmes aux postes décisionnels. «Nous revendiquons aussi une meilleure intégration des femmes au niveau des postes de décision. C’est vrai qu’il y a des femmes qui sont nommées Dg, d’autres directrices, mais il y a toujours un besoin de mieux faire», a-t-elle insisté. «Nous subissons les mêmes formations que les hommes et souhaitons vraiment avoir plus d’opportunités pour que les femmes puissent mieux s’affirmer», a poursuivi la coordonnatrice. La célébration a porté sur l’inclusion numérique pour les femmes. Une manière d’attirer l’attention sur le retard accusé par les femmes dans l’usage du numérique, selon Mme Goudiaby. «Il faudrait qu’on fasse attention, qu’on éduque surtout nos filles qui vont sur le net pour qu’elles puissent prendre en compte ce volet qui est un danger pour elles», a-t-elle encore relevé.

Par Alioune Badara NDIAYE – abndiaye@lequotidien.sn