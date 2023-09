Avec un milieu à trois récupérateurs (Gana Guèye, Kouyaté et Nampalys) contre les Pays-Bas, Aliou Cissé avait tenté de faire déjouer l’équipe Oranje pour le premier match de groupe des Lions. Une mission presque réussie avant que les coéquipiers de Koulibaly ne craquent en fin de match (0-2).

Contre le Qatar, le sélectionneur des Lions a relooké son entrejeu avec un double pivot : Gana Guèye-Nampalys Mendy. Izo Sarr et Krépin Diatta sur les côtés et le duo Boulaye Dia-Famara Diédhiou en pointe.

Un dispositif en 4-4-2 beaucoup plus offensif et qui a porté ses fruits. Avec à l’arrivée, une victoire logique des champions d’Afrique (3-1) qui renvoient à la maison le pays hôte.

Face à l’Equateur, un adversaire beaucoup plus compliqué, il fallait que le Sénégal gagne pour s’ouvrir les portes des 8es de finale.

Retour à une stratégie prudente comme contre les Pays-Bas avec à nouveau trois tauliers dans l’entrejeu : Gana-Pape Guèye-Pathé Ciss. Soucieux de contenir l’adversaire en l’empêchant de dérouler collectivement, Cissé a finalement réussi son coup en usant La Tri avant de la terrasser (2-1).

Un milieu Nampalys-Pathé Ciss-Pape Guèye ?

Qu’en sera-t-il face à un plus gros morceau : l’Angleterre ?

Evidemment, l’absence de Gana Guèye fait désordre pour «El Tactico» qui avait construit la base de sa stratégie dans l’entrejeu lors des matchs de poule. Du coup, le retour de Nampalys en remplacement du milieu d’Everton semble logique. Même si par moments Pape Guèye a un peu souffert face à l’Equateur, son association avec Pathé Ciss a tenu la route. Et ce ne serait pas une surprise si ce trio est reconduit dans le but de perturber le collectif anglais comme face aux Equatoriens. Devant, il ne devrait pas y avoir de changements notables, surtout après les bonnes prestations de Izo, Iliman et Boulaye Dia. Idem derrière avec «Capi Koulibaly». Elu Homme du match, il a renvoyé La Tri à la maison.