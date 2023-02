Le Covid-19 a un côté positif. C’est l’avis de Dr Safiatou Thiam. La Secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le Sida estime que la pandémie a permis de revoir certaines approches dans la lutte contre certaines maladies. Elle a donné son avis sur la position du Sénégal sur le Symposium international d’échanges, de mutualisation d’expériences, de regards croisés entre les approches Nord et Sud autour des stratégies Covid-19.

Par Malick GAYE – Cela peut paraître incongru, mais la pandémie du Covid-19 a un côté positif. Bien que minime comparé au désastre qu’il a provoqué, le Covid-19 a permis aux acteurs de la santé de «comprendre que le plus important dans la gestion des maladies, c’est l’humain». «Il faut mettre la personne humaine au centre de nos préoccupations. Nous sommes en train d’intégrer cette approche dans la lutte contre le Sida, la tuberculose, l’hépatite, car ce sont les mêmes personnes qui souffrent de ces maladies», note Dr Safiatou Thiam, Secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le Sida (Cnls). L’autre leçon tirée de la pandémie, c’est qu’une «approche multisectorielle est la réponse pour venir à bout des maladies.

Il faut l’apport de la Société civile, des Forces de sécurité», a-t-elle assuré en tirant les enseignements de la gestion de la récente pandémie. Elle prenait part, hier, à un atelier d’orientation stratégique multisectoriel en perspective du Symposium international d’échanges, de mutualisation d’expériences, de regards croisés entre les approches Nord et Sud autour des Stratégies Covid-19. L’objectif de la rencontre est de mieux capitaliser les enseignements sur la gestion de la pandémie. L’Alliance pour la promotion des valeurs communes (Aprovac), en partenariat avec l’Institut de recherche de l’école de santé publique de Bruxelles, souhaite organiser au Sénégal, un Symposium international d’échanges, de mutualisation d’expériences, de regards croisés entre les approches Nord et Sud autour des Stratégies Covid-19. Si pour le moment, un consensus n’a pas été trouvé pour la position du Sénégal, Moundiaye Cissé estime que dans tous les pays du monde, on s’organise pour prévenir ce genre de crise. «Pour autant, ces efforts ne doivent pas être isolés. Le Symposium de Dakar, prévu au mois de mai, vise à croiser les expériences du monde entier sur comment prévenir et gérer ce genre de crise», dit-il. A cet effet, le coordonnateur de l’Ong 3D a fait un plaidoyer sur la gestion financière des pandémies. «Plus de démocratie sanitaire : la démocratie sanitaire ne doit pas être cloisonnée. Elle ne doit pas être réservée qu’aux spécialistes de la santé.

Avec le rapport de la Cour des comptes, les citoyens ont droit au chapitre. Ce n’est pas par une approche cloisonnée qu’on arrive à gérer ce genre de crise, mais avec une approche citoyenne inclusive (…), s’il y a des mesures préventives en matière de santé, il faut aussi la même chose en matière de bonne gouvernance», a-t-il déclaré.

