En mettant en place un système de protection de remplacement, la Direction de l’éducation surveillée et de la protection sociale (Desps) veut offrir une famille de substitution aux enfants en quête de repères.

Par Justin GOMIS – Pour une meilleure protection et garantie des besoins et droits de l’enfant, la Direction de l’éducation surveillée et de la protection sociale (Desps) a initié un Comité de pilotage sur la protection de remplacement au Sénégal. Un atelier d’installation de ce comité a eu lieu jeudi et a regroupé les sectoriels publics et privés. D’après Amadou Ndiaye, responsable de la Direction de l’éducation surveillée et de la protection sociale (Desps) au ministère de la Justice, ce comité, qui réunit tous les sectoriels publics et privés de la protection de l’enfant au Sénégal, est créé par décret. «Il a pour objectif d’orienter, de coordonner l’implantation au Sénégal, d’un système formel de protection de remplacement conformément aux recommandations de la Convention internationale des droits de l’enfant, mais également des lignes budgétisées des Nations unies sur la protection de remplacement, et qui consistent à codifier, à travers l’état des lieux, une consultance et un partenaire exercice législatif, un système formel de protection, qui consistera à identifier des institutions de protection de remplacement et des familles d’accueil», a-t-il indiqué. Avant de préciser que la mise en place de ce Comité de pilotage sur le projet de protection de remplacement au Sénégal est importante. «Ce projet a été mis en place après un état des lieux qui a été fait sur l’état-même de la protection de l’enfance au Sénégal, où nous nous sommes rendu compte que cette profession-là est essentiellement sur une base institutionnelle avec des établissements et institutions de protection, et que cette base institutionnelle devait nécessairement être complétée, pour être parfaite, par une base familiale et communautaire de protection», dit le Desps. Il enchaîne : «Cela est dû tout simplement au fait qu’il faut oser appliquer les déclarations qui sont issues des Nations unies sur la protection de l’emplacement qui sont élaborées en l’honneur de la Convention internationale des droits de l’enfant et qui appellent les Etats qui font partie des Nations unies à faire en sorte que tous les enfants disposent d’une protection familiale, soit d’une protection familiale d’origine, soit d’une protection familiale de substitution.» Ainsi, à l’instar d’autres pays membres du système des Nations unies, «nous avons pensé en tout cas à lancer un projet et à mettre en place au Sénégal, un système formel de protection de l’emplacement qui va à la fois concerner aussi bien la procession institutionnelle que la protection familiale, la prise en charge familiale et le soubassement de tout cela».

Il faut savoir que la Direction de l’éducation surveillée et de la protection sociale s’est rendu compte qu’au niveau du Sénégal, cette protection de l’emplacement, surtout à travers les familles, existait, mais de manière informelle. Alors que chaque enfant doit pouvoir disposer d’une famille originelle. Mais, ce n’est pas toujours le cas. Et avec ce projet de remplacement ou de substitution, les sectoriels pourront identifier des familles à qui seront confiés des enfants et qui pourront leur assurer une prise en charge sur les plans de l’éducation et de la santé. Cependant, précise le Desps, «ces enfants ne doivent pas constituer une charge supplémentaire pour les familles d’accueil ou l’établissement où ils seront placés». Bref, l’objectif de la Direction de l’éducation surveillée et la protection sociale est de mettre en place un projet inclusif et non un projet maison.

En écho, le conseiller en protection de l’enfant du Président Sall a salué la mise en place de ce projet qui entre dans la phase de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de protection de l’enfant, bâtie sur un système national de protection de l’enfant. Selon Bassirou Kébé, «la Desps ne fait que renforcer le système de protection de l’enfant à travers ses services et interventions». Pour lui, ce comité de pilotage, qui est en train d’être installé, vient encore renforcer davantage le système national. «Je promets d’accompagner techniquement et stratégiquement la Desps pour qu’il y ait moins d’enfants vulnérables dans ce pays», assure M. Kébé.

