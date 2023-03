La Cellule d’appui à la veille stratégique de l’Apr (Cave) réagit à la sortie de l’ancien Pm, Agibou Soumaré, sur la visite de Marine Le Pen «et les 7 milliards de la polémique» en demandant au chef de l’Etat d’éclairer la lanterne des Sénégalais s’il a «offert cette somme» à l’opposante française ? Une publication que la Cave qualifie «beaucoup plus comme une sentence, un pilonnage à charge qu’une lettre-question».

«M. Soumaré use maladroitement de vieilles méthodes de communication politique pour discréditer le président de la République.

Surprenante et abjecte posture d’un ancien Premier ministre et ancien président de la Commission de l’Uemoa !», fait remarquer la Cave, qui soutient que «les sornettes avancées frisent le ridicule et auraient fait mourir de rire, si elles n’impliquaient un vieux briscard chef d’un lilliputien groupe politique d’une part, et la clé de voûte de nos institutions d’autre part».

«Monsieur Soumaré a servi sous les ordres de Macky Sall dans un même gouvernement et doit sa présence à la tête de la Commission de l’Uemoa, à la volonté exclusive du chef de l’Etat», notent les défenseurs du chef de l’Etat qui indique que «celui-là même a mis le Sénégal et les intérêts du Sénégal au – dessus de toute autre forme de considération dans ses choix majeurs !».

«Au vrai, rien que la démarche utilisée témoigne de l’inanité du discours de M. Soumaré. Il soutient poser une question, utilise le temps de l’incertitude (le conditionnel) et, en même temps, se lance dans des litanies, des remontrances et conclusions qui invalident la question qui devient affirmation !», soulignent les membres de cette cellule.

«Il sait que dire que le président de la République a remis de l’argent à Mme Marine Le Pen serait une accusation d’une gravité exceptionnelle qu’il ne pourrait jamais prouver ! Il sait que dire que le président de la République “appuie” un homme (ou une femme) politique étranger, de surcroît à hauteur de la somme démentielle subodorée, n’aurait aucun sens», surlignent-ils.

«La rengaine du «3e Mandat» est inepte et ne saurait, en dépit des vociférations et autres baves nauséabondes, nous ébranler !

Nous savons, tout au contraire, que la perspective d’une présence de Macky Sall à la Présidentielle de 2024, qu’il remporterait sans coup férir, hante les nuits de tous les opposants (anciens comme nouveaux)», peut-on lire à travers le document produit par les partisans du chef de l’Etat.

Par Amadou MBODJI – ambodji@lequotidien.sn