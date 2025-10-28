Lors de la troisième édition de la journée de l’excellence dans la commune de Tomboroncoto, le Directeur général de l’entreprise minière, Nogamine, qui a honoré les élèves et enseignants de la localité, a aussi plaidé pour l’ouverture d’un comptoir d’or dans la région de Kédougou afin de booster l’économie et d’appuyer les artisans locaux.Par Abdoulaye FALL –

Bassin aurifère du pays, la région de Kédougou n’a pas d’or. Directeur général l’entreprise minière, Nogamine, Sul­tan Diop plaide la cause des investisseurs et des populations de Kédougou en appelant de tous ses vœux à l’implantation d’un comptoir d’or dans la ville. Pour lui, cela va «permettre à l’économie d’être boostée» et à l’artisanat local de «mieux s’approvisionner en or». «Ce qui contribuera à l’essor de la région. Nous lançons donc un appel solennel au président de la République et à son Premier ministre», dit Sultan Diop.

Le Directeur général de l’entreprise minière, Nogamine, a fait cette déclaration lors de la troisième édition de la journée de l’excellence dans la commune de Tomboroncoto, initiée par la société. Le village de Mako, zone d’intervention de la société, a abrité l’événement. Près d’une centaine d’élèves de tous les ordres d’enseignement (élémentaire, moyen et secondaire) ont été primés. Sans compter les meilleurs enseignants qui ont eu à faire de bons résultats dans les différents examens scolaires. Pour­tant, Nogamine n’a pas seulement limité la fête à l’école et à ses acteurs. Les chefs de village et certaines personnes à mobilité réduite ont été ap­puyés aussi par l’entreprise. «Cette action s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise. Mieux, l’objectif est d’accompagner les écoles pour les amener vers l’excellence. Nous en sommes d’ailleurs à la troisième édition de la journée de l’excellence», rappelle-t-il.

M. Diop se définit comme un fervent souteneur de l’école. «Tout ce qui touche au développement et à l’épanouissement de l’enfant, rencontre mon adhésion et mon soutien. Grâce à l’appui de Nogamine, poursuit-il, beaucoup d’actions et d’activités ont été faites pour les écoles. Outre la journée de l’excellence qui est aujourd’hui inscrite en lettres capitales dans notre agenda, nous avons tout le temps offert des fournitures scolaires à toutes les écoles de la commune, sans distinction aucune», ajoute-t-il. Il rappelle que l’entreprise a construit des salles de classe, réalisé des murs de clôture et des points d’eau dans plusieurs établissements. «Du côté du personnel enseignant, nous avons contribué à sa mobilité en lui offrant des motos. Nous avons aussi, par endroits, contribué à l’éclairage des logements des enseignants et de certaines écoles. Tout cela montre, dit Sultan Diop, que l’éducation des enfants doit être de qualité afin que les résultats puissent suivre.» Il dit continuer à soutenir le développement du secteur de l’éducation dans la zone.

Cette action réjouit l’Inspec­tion de l’éducation et de la formation de Kédougou qui polarise la zone. «La contribution toujours apportée aux écoles par l’entreprise Nogamine a considérablement impacté les enseignements-apprentissages dans cette contrée. Aujourd’hui, beaucoup de structures scolaires n’ont plus rien à envier aux établissements dans les centres urbains, tellement l’accompagnement de Nogamine a été déterminant», explique le secrétaire de l’Ief de Kédougou.

afall@lequotidien.sn