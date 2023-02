Alors qu’il ne reste que quelques heures pour qu’il décolle de Rabat, le Roi du Maroc a décidé de décaler sa visite à Dakar à cause d’une grippe. Evidemment, la machine diplomatique n’est pas grippée.

Par Alioune Badara NDIAYE(Correspondant) – De nouvelles licences de pêche seraient en phase d’être octroyées à des bateaux, à en croire le mouvement And suxxali napp Sénégal. Ces professionnels de la pêche artisanale, qui ont organisé mardi un point de presse près du quai de Rufisque, ont ainsi étalé toute leur inquiétude face à la situation. «La Commission consultative d’attribution des licences de pêche a siégé et nous avons compris qu’elle a fait des promesses de licences pour plus de 37 bateaux. Parmi ces bateaux, il y a 4 qui demandent des licences de pélagiques, sardinelles et sardines», a soutenu Mohamed Sylla, chargé de communication du mouvement. «Nous demandons au ministère et à l’Etat que ces bateaux Monica et tout autre bateau qui demandent une licence de pélagiques, qu’ils rejettent leur demande, car nous constatons qu’il y a de la surpêche sur cette espèce. Aujourd’hui, au Sénégal, l’espèce favorite pour la consommation des Sénégalais, c’est le pélagique qui est menacé et surpêché par ces bateaux étrangers», a-t-il poursuivi.

Ndaw Mar, un autre membre du mouvement, s’est désolé, pour sa part, de l’absence du représentant de la pêche artisanale à la supposée rencontre. «La commission d’attribution a statué à notre insu. Nous y avons un siège avec le représentant de la pêche artisanale qui n’a pas pris part à la rencontre ; ça nous inquiète forcément», a-t-il insisté. «Le ministre Alioune Ndoye avait refusé de signer, en tout cas à notre connaissance jusqu’à son départ, il n’a pas signé de licences pour ces bateaux», a relevé Ndaw Mar, assurant que le mieux pour le pays est de bloquer les licences pendant 2 ans pour permettre à la mer de se régénérer. Il a aussi appelé à un audit du pavillon Sénégal, ainsi que la tenue d’assises de la pêche. «Ce que nous avançons est clair, nous avons le Pv (procès-verbal) de la réunion. La commission a validé et les dossiers sont sur la table du ministre», a noté Pierre Mboup, autre membre du mouvement. Il n’a pas par ailleurs précisé la date de la tenue de la réunion. «Quatre parmi ces bateaux sont des Monica ; des bateaux qui pour chacun pêche en 10 jours 300 tonnes de poisson. Si on évalue donc en 1 mois, ce sera 4800 tonnes au total ; la mer ne peut pas supporter cela», a-t-il poursuivi. «On n’acceptera pas que cette forfaiture passe, car nous n’avons que la mer pour vivre», a brandi M. Mboup, interpellant directement à ce propos le nouveau ministre de la Pêche et de l’économie maritime, Pape Sagna Mbaye.

Les membres de And suxxali napp Sénégal ont aussi étalé leur inquiétude avec la présence d’un bateau russe dans les eaux sénégalaises. «C’est un bateau énorme d’une longueur de 120 mètres et qui a une capacité de 2000 tonnes. Nous invitons donc le ministre à clarifier la présence de ce bateau dans nos eaux», a posé le chargé de la communication du mouvement.

abndiaye@lequotidien.sn