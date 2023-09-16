Notre papier dans notre édition d’hier, sur l’attente de la nomination d’un nouveau Dtn du basket, a fait réagir des acteurs du ballon orange. En particulier Ousmane Pouye Faye, un ancien international, qui a occupé ledit poste. Par Hyacinthe DIANDY –

Le basket sénégalais est à terre, tant chez les Hommes que chez les Dames. Du coup, on ne peut «bâcler» le processus de nomination d’un poste aussi important que celui de Directeur technique national (Dtn).

C’est ainsi que l’article dans notre édition d’hier, sur l’attente de la nomination d’un nouveau Dtn du basket sénégalais, a fait réagir des acteurs du ballon orange. En particulier Ousmane Pouye Faye, un ancien international, qui a occupé ledit poste, et qui n’est plus à présenter.

Pour l’ancien joueur de l’Asfa, qui a aussi dirigé les Lions, «il devrait y avoir des préalables avant toute nomination».

«La priorité est que le président de la Fédération regroupe d’abord les experts de la discipline qui vont lui proposer un projet de redressement de notre basket, tant au niveau local qu’international», suggère-t-il. Avant d’ajouter : «Ce projet, une fois validé, devrait se transformer en programme sur 4 ans. Et c’est seulement après qu’il faut désigner le Dtn et son Team pour la mise en œuvre du programme.»

En clair, selon l’ancien Dtn, le processus doit plus viser un programme, une vision, que se focaliser sur le choix d’une personne.

Rappelons que dans une de nos éditions où nous avions accroché des acteurs de la balle au panier pour qu’ils dressent le profil du futur Dtn, Ousmane Pouye Faye avait fait une proposition innovante : «A mon humble avis, l’idéal serait de désigner deux managers généraux. L’un pour le basket masculin et l’autre pour le basket féminin. Chacun jouerait le rôle de Directeur technique national avec une totale liberté d’action.» Car, selon lui, «la formule actuelle est tirée de l’école française». Pour le profil du remplaçant de Tapha Gaye, il a déclaré : «il faut pour le nouveau Dtn, de l’autorité. C’est la première chose à avoir pour occuper un tel poste. Ensuite, il faut qu’il soit respecté pour son parcours et son expérience. Il doit être aussi de bonne moralité. Enfin, il doit être capable de traduire en actes la vision du président de la Fédération sur les quatre ans, à travers le projet de redressement de notre basket», recommande Pouye Faye.

hdiandy@lequotidien.sn