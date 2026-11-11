Le Sénégal a enregistré deux nouvelles médailles en taekwondo dont une en Or et une autre en Bronze, respectivement par Marie Sarr et Aïda Touré. Deux nouvelles performances qui s’ajoutent aux autres enregistrées, surtout ce week-end, en lutte de plage ou encore en basket 3×3.

La Sénégalaise Marie Sarr (-55 kg) a décroché la médaille d’Or du tournoi de taekwondo des Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj) Dakar 2026, après sa victoire face à la Tunisienne Yasmine Haouani, en finale. Marie Sarr à remporté le premier round par 8 points à 4 puis la deuxième par 11 points à 3.

Cela ne sera pas la seule médaille de la journée pour le taekwondo.

Mais, elle sera en Bronze. Aïda Touré a été battue par l’Iranienne Asal Goltapeh par 2 rounds à 0, dans la catégorie des moins de 63 kg dames. Malgré cette défaite, la combattante sénégalaise monte sur la troisième marche du podium et décroche la médaille de bronze de cette compétition. Aïda Touré permet ainsi au Sénégal d’enrichir son tableau des médailles à l’issue d’un parcours qui lui offre une place sur le podium dans cette épreuve de taekwondo féminin.

Le Cio et le Cojoj en conférence de presse, jeudi

S’il reste encore des chances de médailles pour le Sénégal dans certaines disciplines, le bilan de la participation est déjà satisfaisant. Surtout après la belle cérémonie d’ouverture qui aura séduit le monde olympique, le 31 octobre dernier. D’ailleurs, le Comité international olympique (Cio) et le Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (Cojoj) de Dakar 2026 tiennent une conférence de presse conjointe de clôture, jeudi, à partir de 17h 15 Gmt, au Centre principal des médias (Mpc), à Diamniadio, informe la Cellule de communication. ‎Cette rencontre avec la presse sera l’occasion de dresser le bilan des Joj de Dakar 2026, de revenir sur les principaux temps forts de cette édition et d’échanger sur le déroulement des Jeux, indique le Comité d’organisation des Joj de Dakar dans son communiqué.

La conférence de presse réunira la présidente du Comité international olympique, Kirsty Coventry, le président du Comité d’organisation de Dakar 2026, Mamadou Diagna Ndiaye, ainsi que le Directeur exécutif des Jeux Olympiques du Cio, Christophe Dubi. Le Coordonnateur général du Comité d’organisation de Dakar 2026, Ibrahima Wade, et le président de la Commission de coordination du Cio pour Dakar 2026, Humphrey Kayange, prendront également part à cette rencontre.

wdiallo@lequotidien.sn

Avec Aps)