Par Cheikh CAMARA –

«Le Sénégal : une Nation ancrée dans la liberté et la justice. Si le régime du Président Macky Sall a été sanctionné, c’est principalement en raison de ce qui a été perçu comme son bilan immatériel.» C’est un rappel de l’ancien ministre-conseiller auprès du Président Macky Sall, Talla Sylla.

Pour le président du parti Jëf-Jël, cela «démontre clairement que les Sénégalais accordent une importance capitale à leurs libertés et à la justice». Aussi de conseiller de «ne jamais confondre un peuple silencieux avec un peuple qui se tait».

L’ancien maire de Thiès poursuit : «Le Sénégal n’est pas né en 2024. Nous en sommes à la troisième alternance démocratique, fruit du combat et des sacrifices de générations entières face à des adversités bien plus grandes.»

A titre personnel, il rappelle avoir été «interpellé, arrêté, emprisonné et même victime de tentative d’assassinat à plusieurs reprises». Malgré cela, il dit être toujours resté «inébranlable aux côtés des authentiques républicains et démocrates».

Convoquant une citation : «d’une petite erreur, on peut toujours faire une erreur monstrueuse, il suffit d’y insister, de lui trouver des justifications profondes, de la mener à son terme», l’ancien ministre-con­seiller de penser qu’«il est grand temps de tourner le dos à une approche vouée à l’échec : celle de soumettre les Séné­galais».

Talla Sylla lance un «avertissement solennel», afin, dit-il, d’éviter que «la désillusion et l’affliction ne prennent le dessus». Il pense que «notre Peuple ne suivra que pour des avancées concrètes et palpables. Les Sénégalais aspirent à mieux se nourrir, mieux se soigner, mieux se loger et mieux s’instruire».

cheikh.camara@lequotidien.sn