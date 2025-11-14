«Dans un climat de grisaille politique, saturé par les tensions entre partis et exacerbé par les échos du récent Téra meeting, il est facile de perdre de vue l’essentiel.» Cette charge du président du parti Jëf Jël/Jàmm ak naatange, Talla Sylla, montre la situation politique actuelle du pays. Pourtant, poursuit l’ancien maire de Thiès, loin du bruit des querelles conjoncturelles, la République envoie des signaux positifs qui méritent d’être salués. Pour l’ancien ministre-conseiller du Président Macky Sall, deux nouvelles, en particulier, viennent nous rappeler où se situent les véritables enjeux nationaux. «La nouvelle de la libération du militaire, qui était retenu depuis le 13 avril 2025 à Bignona, est un profond soulagement. Cet événement est avant tout une victoire pour la Nation, pour nos Forces armées et pour la paix en Casamance. Il démontre la résilience de l’Etat et l’efficacité des canaux de médiation, ici salués, qui œuvrent sans relâche pour la sécurité de nos concitoyens et l’intégrité de notre territoire.» Ensuite, «la libération du chroniqueur Abdou Nguer, après plusieurs mois de détention. La Justice a statué sur le sort de Abdou Nguer. Sa sortie de prison, au-delà des appréciations sur la décision de Justice, est un acte qui contribue à l’apaisement de l’espace public. Elle touche à des questions fondamentales de justice et de liberté dans un Etat de Droit». Il souligne : «Ces deux événements, l’un relevant de notre sécurité nationale, l’autre de notre vie démocratique et judiciaire, concernent tous les Sénégalais. Ils contrastent fortement avec les agitations de partis qui, si légitimes soient-elles dans un jeu politique, ne doivent pas faire oublier les priorités de la République.» Talla Sylla invite à saluer ce qui est positif et ce qui renforce l’Etat. «En ces heures difficiles que traverse le Sénégal, l’essentiel doit primer sur l’accessoire, et l’intérêt de la République sur les calculs partisans», a-t-il indiqué.

Par Cheikh CAMARA – cheikh.camara@lequotidien.sn