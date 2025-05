Le Ministre de l’urbanisme, des collectivités territoriales et de l’aménagement du territoire (Muctat) était l’hôte de la région de Tambacounda. Bala Moussa Fofana présidait, ce mardi, la journée de partage sur les pôles-territoires avec les acteurs territoriaux du Pôle sud-est formé par les régions de Tamba et Kédougou. Il a assuré que ce pôle est stratégique car disposant de trois moteurs solides qui peuvent amorcer son développement. Reste à voir la mise en œuvre.Par Abdoulaye FALL –

L’agriculture, les mines et le tourisme sont trois moteurs essentiels dont dispose le Pôle sud-est, et qui peuvent bien appuyer son développement. C’est l’avis du ministre des Collectivités territoriales. Bala Moussa Fofana présidait la journée de partage sur les pôles-territoires. «Nous avons été instruit par le président de la République et le Premier ministre de faire le tour de tous les pôles pour rencontrer les acteurs, discuter avec tout le monde, afin de pouvoir recueillir les principales préoccupations de chaque pôle. Aujourd’hui, c’était le tour des régions du Sud-est pour partager avec les acteurs. Il s’agit, à travers ces rencontres, d’apporter le maximum d’informations possible sur l’approche par les pôles-territoires afin de permettre aux différents acteurs de pouvoir penser leur propre développement. Les avis et autres propositions, et les suggestions issues des différentes rencontres seront collectés, recueillis et centralisés. Et c’est sur cette base qu’il sera peaufiné la stratégie de mise en œuvre de l’Agenda 2050, dans une approche territoriale», précise le ministre.

Un pôle stratégique

Abordant les potentialités du Pôle-territoire sud-est, M. Fofana avoue qu’il a énormément de richesses à exploiter. Le Sénégal oriental a l’avantage d’avoir un atout sur tout ce qui est secteur primaire (agriculture, élevage et pêche), mais il a aussi beaucoup de potentiel dans le domaine minier, sans oublier sa dimension touristique. «Ce qui fait du Pôle-territoire sud-est une zone stratégique avec trois moteurs solides», relève le ministre.

Toutefois, a-t-il noté, c’est une zone qui fait face à beaucoup de difficultés, notamment la pauvreté et la croissance urbaine incontrôlée. «Et voilà pourquoi la mise en place des pôles est fondamentale. Car il (le pôle-territoire) va offrir aux acteurs un cadre de gouvernance approprié, les outils nécessaires et surtout la capacité stratégique de planifier le développement territorial. Au sein de chaque pôle, le conseil mis en place pourra discuter de toutes les questions qui touchent au développement du territoire. Et avec cette approche, nous serons véritablement dans une logique de territorialisation des politiques publi­ques», soutient le ministre de l’Urbanisme et des collectivités territoriales.