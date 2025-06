Deux jours de consultations dermatologiques sans bourse délier, c’est ce que la direction de l’Hôpital régional de Tambacounda a offert aux albinos. Ils ont été plus d’une soixantaine dont la majorité est composée d’enfants, à être pris en charge par l’équipe de médecins de la structure sanitaire, sous la houlette de Dr Coumba Ndiaye, dermatologue de l’hôpital.Par Abdoulaye Fall –

C’est la deuxième année consécutive que l’opération se tient. Elle a démarré l’année dernière au sein de l’hôpital, a expliqué le président de la Commission médicale de l’Hôpital régional de Tamba­counda, Dr Malick Ndiaye. Des patients de Kédougou et d’autres localités de la région avaient été suivis. Cette année encore, l’opération a été reconduite, indique la dermatologue de la structure sanitaire et maîtresse d’œuvre des activités. Selon Dr Coumba Ndiaye, ça a été une grande réussite. Plus de 70 patients ont pu être consultés et pris en charge, relève-t-elle. Et parmi ces patients, plus de 50 sont des enfants. Les albinos, poursuit la blouse blanche, ont besoin de telles initiatives dans la région pour leur prise en charge. «Il fait extrêmement chaud à Tamba, ce qui ne facilite pas leur évolution. Ils ont besoin de crème solaire et de beaucoup de médicaments nécessaires à leur santé. Malheureusement, ils en manquent énormément. C’est pourquoi nous avons initié ces journées de consultations dermatologiques gratuites pour pouvoir mieux les suivre et leur apporter un réconfort», note la dermatologue. La direction de l’hôpital a été d’un grand appui pour la réalisation des activités. Toutes les spécialités existantes dans l’établissement sanitaire ont été mobilisées et mises à contribution pour la réussite de la journée, s’est félicitée Dr Coumba Ndiaye. Toutefois, elle a dit appeler à l’intéressement des partenaires à la cause des patients. «Ils sont très vulnérables et ont besoin de crème solaire en permanence, de lunettes de soleil, d’habits couvrant leurs bras, entre autres commodités.

Malheureusement, toutes ces choses coûtent assez cher. Ce qui les rend quasi inaccessibles pour beaucoup.» D’où l’appel lancé à une solidarité agissante en faveur de ces patients.

Le directeur de l’hôpital salue l’initiative. «C’est une excellente chose pour les patients», s’est félicité le patron de l’établissement sanitaire. Grâce aux journées, plusieurs dizaines de patients ont pu être consultés et pris en charge, au besoin. Certains patients dont les cas ont nécessité l’intervention d’autres spécialités comme l’ophtalmologie ou la pédiatrie, ont pu être référés et suivis. La prise en charge correcte de la pathologie, explique Mamadou Sylla, nécessite des moyens dont ne dispose pas tout le monde. C’est pourquoi appelle-t-il, lui aussi, à une solidarité agissante pour accompagner cette couche de la société assez vulnérable. «Nous appelons toutes les bonnes volontés, tous les partenaires à mieux accompagner l’Association des albinos et le Collectif des médecins de l’hôpital pour qu’ils puissent subvenir aux besoins des membres dans le besoin», a plaidé le directeur de l’hôpital.

Fatoumata Soumaré, la présidente de l’Association des albinos, embouche la même trompette. «Nous appelons tous les partenaires et toutes les bonnes volontés à venir nous aider», a-t-elle laissé entendre. «Les albinos font face à beaucoup de difficultés, surtout pour se procurer de la crème solaire, nécessaire à leur survie. Nous en avons besoin et appelons à l’aide dans ce sens», a-t-elle exhorté.

