«Il y a autant de cultures que de peuples», disait l’adage. Il y a aussi autant de manières de fêter le 4 avril, selon les contrées. A Netteboulou, c’est la sortie des Kankourang qui marque la Fête du 4 avril. Parés de leurs plus beaux attributs, les Kankourang paradent dans le village suivis d’une foule bigarrée. Faisant de Netteboulou le point de convergence de toutes les localités environnantes, jusqu’en Gambie. Pour cette édition, c’est le Directeur général de la Maison de la presse, Sambou Biagui, qui est le parrain. Par Abdoulaye FALL –

Si ailleurs ce sont les défilés civils et militaires qui marquent la célébration de la Fête de l’indépendance, il faut venir à Netteboulou pour voir tout autre chose. Dans ce patelin, situé dans le département de Tambacounda à quelques kilomètres de la frontière avec la Gambie, d’autres activités ponctuent l’événement. Ici, c’est le Kankourang qui est de mise. «Depuis plusieurs décennies maintenant, c’est la sortie des Kankourang qui marque l’événement», a expliqué Fafily Dembélé, enseignant et fils du terroir. «Le 4 avril est toujours célébré à Netteboulou avec la sortie de plusieurs Kan­kou­rang», a témoigné l’enseignant. Issa Signaté est l’édile de la commune. Pour lui, «il y a beaucoup de manières de célébrer notre accession à l’indépendance. Le 4 avril est un jour mémorable ancré dans notre agenda républicain et dans l’esprit des populations. C’est pourquoi, poursuit le maire de Netteboulou, rien n’est de trop pour commémorer la date. Ici, à Netteboulou, nous avons choisi de faire vivre la culture à travers le Kan­kourang. Nous célébrons la Fête de l’indépendance depuis belle lurette avec le Kan­kourang», a soutenu Issa Signaté.

Le parrain, Sambou Biagui, se dit «fasciné» par la culture qui vit toujours à Netteboulou. «Cette manière de célébrer le 4 avril est spéciale, a-t-il remarqué. A travers le Kankourang, c’est toute la culture mandingue qui est revivifiée. Après une matinée marquée par le défilé civil et militaire, nous avons vécu un après-midi culturel dans cette partie du territoire national. C’est extraordinaire», s’est félicité le patron de la Maison de la presse.

Nfamara Touré, le responsable politique du parti Pastef présent à la cérémonie, s’est lui aussi dit très émerveillé. En tant que fils du terroir, c’est un honneur d’assister à la célébration de la fête en mettant en lumière toutes nos facettes culturelles. Aujourd’hui, se réjouit-il, Netteboulou a vécu comme tout le monde la Fête de l’indépendance, à sa manière. Toutes les facettes culturelles du terroir sont sorties. De quoi faire réagir le parrain, Sambou Biagui, qui promet de travailler pour plus de visibilité de la culture de cette partie du territoire national. Aujourd’hui, des délégations ont quitté la Gambie pour venir communier avec les populations de Netteboulou. Et c’est très important, a martelé Sambou Biagui, visiblement très satisfait.

