Dans la commune de Dialacoto, plus de 96, 8% de la superficie communale sont occupés par le Parc national de Niokolo Koba et aussi par la forêt classée de Ndiambour. Lors de la Journée de l’arbre célébrée dimanche, l’édile de Dialacoto, Bafodé Dramé, a demandé des mesures correctives pour permettre à la commune d’avoir une assiette foncière plus consistante, même si évidemment il admet l’importance du sanctuaire mondial de la biodiversité et de la forêt classée de Ndiambour dans la protection de l’environnement.Par Abdoulaye FALL –

Cette année, c’est la commune de Dialacoto qui fut à l’honneur en abritant la cérémonie officielle de la Journée nationale de l’arbre. Le thème retenu pour cette 42ème édition est : «Reboiser pour une souveraineté alimentaire durable et un développement territorial résilient.» L’édile de la commune, Bafodé Dramé, déplore l’occupation de la presque totalité de la superficie de la commune par le Parc national de Niokolo Koba et aussi la forêt classée de Ndiambour. «Ce qui plombe toute entreprise de développement dans la contrée», a déploré le maire, qui pense que les deux zones classées occupent plus de 96, 8% de la superficie communale.

Appelant de toutes ses forces à une correction de la situation, l’édile a exhorté les autorités de la région à prendre en compte cette doléance. Car Dialacoto couvre une superficie de 6202 km², qui représente 31% du département de Tambacounda. «Il faut apporter des correctifs à ce grand problème», insiste le maire. Non sans signaler que le terrain de football qui abrite en ce moment les activités de la cérémonie officielle, est logé dans la forêt classée de Ndiambour.

Malgré tout, il connaît l’importance de ce sanctuaire mondial de la biodiversité et de cette forêt classée de Ndiambour. «Les arbres sont essentiels dans un pays. Et, c’est ce qu’a compris le Président pour avoir lui-même appelé toutes les couches de la population à planter un million d’arbres et à veiller à leur suivi et entretien», dit M. Dramé. Il poursuit : «L’arbre joue un rôle important dans l’amélioration de la condition de vie des hommes. Il est non seulement un régulateur thermique, mais contribue aussi grandement à la santé des populations et à la sécurité alimentaire. C’est pourquoi je mets en exergue les bienfaits de l’arbre. Il faut une prise de conscience collective. La journée ne s’arrête pas seulement aujourd’hui (dimanche). Nous devons encore planter des arbres pour reverdir nos forêts, nos maisons et surtout notre environnement immédiat. Chaque école, chaque structure recevra un quota d’arbres à reboiser. Tout cela pour que l’objectif de reboiser des milliers d’arbres soit atteint.» Il espère faire adopter un comportement vert à tous ses administrés. «Les autorités administratives et les délégations qui les accompagnent, sont venues juste pour lancer avec nous la journée et parler des vertus des arbres parrains. A nous populations autochtones de continuer le travail, c’est-à-dire reboiser», exhorte Bafodé Dramé.

afall@lequotidien.sn