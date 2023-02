C’est la catastrophe chez les commerçants installés au niveau du Garage Kothiary, situé à Tambacounda. Un violent incendie s’est déclaré sur leurs commerces, ce lundi, aux environs de 20h. Les dégâts sont énormes : plus de 10 cantines sont consumées et des dizaines de millions partis dans les flammes. Si l’origine du feu reste encore méconnue, le Gouverneur promet l’ouverture d’une enquête.

Par Abdoulaye FALL – L’émoi et consternation étran­glent les habitants et les commerçants du Garage Ko­thiary. Un incendie d’une rare violence s’est déclenché. Il faisait juste 20h ce lundi quand la violence des feux a ameuté toute la ville. Comme une traînée de poudre, la nouvelle a vite fait le tour de la ville. Les feux ont tout ravagé sur leur passage. Les commerçants établis sur les lieux sont les plus sinistrés. Beaucoup de leurs cantines sont brûlées par les flammes. Plus d’une dizaine ont été consumées, a annoncé le Gouverneur de la région de Tambacounda, en déplacement sur les lieux. «C’est une véritable catastrophe», ont martelé les populations.

Cependant, l’origine du feu demeure jusque-là un mystère, malgré de nombreuses conjectures. Le Gouverneur, Oumar Mamadou Baldé, est venu, avec les autorités, s’enquérir de la situation. «Les pertes sont énormes», lance-t-il. En attendant que l’enquête n’éclaire sur les circonstances qui ont causé l’incendie, Oumar Mamadou Baldé a salué «la promptitude des secours». «N’eut été cela, les dégâts allaient être plus importants. Au nom du chef de l’Etat et du ministre du Com­merce, nous compatissons à la douleur des commerçants qui ont vu leurs cantines être consumées par les flammes. C’est une situation regrettable. Cependant, un compte rendu exhaustif de la situation sera fait aux autorités centrales», promet M. Baldé.

